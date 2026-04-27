Colle Tomas Allen, el profesor detenido, había mandado a sus familiares un manifiesto poco antes del ataque en el que se refiere a las facilidades para violar la seguridad presidencial

David Alandete, testigo presencial del intento de atentado a Donald Trump en Washington: "Se vivieron momentos de muchísima tensión"

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El intento de atentado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la cúpula de su Gobierno ha puesto el foco en los protocolos para garantizar la seguridad nacional en Estados Unidos. Es la tercera vez que disparan al republicano y todas las miradas se centran en cómo un hombre armado entró al evento. Colle Tomas Allen, el profesor detenido por el incidente, había mandado a sus familiares un manifiesto poco antes del ataque, en el que se definía a sí mismo como ‘asesino federal amigable’.

El hombre, en el texto que han hecho público los medios estadounidenses, ha incluso presumido de no haber encontrado muchos obstáculos para lograr su objetivo: "Ni una maldita seguridad, ni el transporte, ni en el hotel, ni en el evento", en el que estaban presentes además del presidente estaba la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent, y el titular de Salud, Robert Kennedy Jr.

Colle Tomas Allen el atacante ha reiterado el tema sobre la seguridad alrededor del evento y se sorprende con lo fácil que ha sido todo: “Parece que nadie ha pensado qué pasa si alguien se registra el día anterior. Este nivel de incompetencia es demencial”, ha escrito en el manifiesto.

Allen hace referencia a la vulnerabilidad del hotel donde se hospedó y se realizaba el evento gubernamental. "Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todos lados. Lo que recibí (¡quién sabe, tal vez me están gastando una broma!) es nada", se lee en la carta enviada a sus familiares difundida este domingo.

Los investigadores están examinando todos los escritos de Cole Allen y otras publicaciones que difundió en redes sociales, así como los testimonios de amigos, cercanos y familiares, para evaluar posibles pruebas de su estado mental, así como sus motivos. El detenido, se definía en esas cartas y mensajes como un "Amigable Asesino Federal".

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Debate sobre el protocolo de seguridad

Diferentes figuras políticas apuntaban este domingo en redes sociales y en medios de comunicación, a los protocolos de seguridad en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en el hotel Hilton de Washington en la que ha ocurrido el intento de asesinato de Trump.

"No se requirió ningún control de seguridad para acceder a un evento en el que participaron el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, miembros del Gabinete y otros funcionarios en la línea de sucesión", escribió Torres en redes sociales.

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Más allá de las medidas de seguridad en el recinto, el comentario remite al llamado sistema del "superviviente designado", que se emplea durante el discurso sobre el Estado de la Unión cada año y busca evitar que se decapite por completo a la Administración si se produce un atentado en el Capitolio.

Puesto que la práctica totalidad del Gabinete se encuentra en el Congreso para escuchar la alocución del presidente, el protocolo obliga a designar a un miembro del Gobierno que permanece durante el discurso en una localización segura que no se da a conocer. El Gobierno no implementó el máximo nivel de seguridad para el evento, según informó este domingo el diario The Washington Post.

Cuando tantos altos mandos del Gobierno se reúnen en un mismo lugar para un evento oficial, como una toma de posesión o el discurso sobre el Estado de la Unión, el secretario de Seguridad Nacional suele encargar al Servicio Secreto la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como "Evento Nacional de Seguridad Especial". Para esta cena, sin embargo, no se realizó tal designación en la que también estaban presentes miles de periodistas y otros funcionarios gubernamentales, según indicaron fuentes de autoridades locales y federales que pidieron anonimato por no estar autorizadas a comentar detalles de seguridad.

El dispositivo de seguridad para la entrada al evento, con un control centralizado en el vestíbulo del hotel se ha mostrado insuficiente, según las críticas generalizadas que han planteado la necesidad de establecer más niveles para llevar a cabo un evento como la cena de corresponsales, la cual el propio Trump ha dicho que quiere volver a celebrar dentro de un mes.

El congresista que preside el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, James Comer, ha asegurado en X que el órgano ha pedido mantener una sesión informativa con el Servicio Secreto sobre el incidente y centró la atención en la necesidad de aprobar un presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que está en cierre parcial desde febrero debido al boicot de los demócratas por las duras políticas de inmigración del Gobierno Trump.