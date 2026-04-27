Karol G actuará en Barcelona, Sevilla y Madrid en junio de 2027 con su nueva gira 'Viajando por el mundo Tropitour'

Cómo conseguir entradas para los conciertos de Karol G en España: fechas clave, precios y una aclaración

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Este lunes 27 de abril arranca la preventa de entradas de 'Tropitour', la nueva gira con la que Karol G recorrerá medio mundo. Como no podía ser de otra manera, la cantante colombiana se ha querido acordar de sus seguidores y fanáticos españoles y, por eso, ha añadido tres fechas en España en este nuevo tour. En concreto, Karol G cantará en tres ciudades españolas diferentes: Madrid, Barcelona y Sevilla han sido las capitales escogidas que acogerán el show de la colombiana el próximo verano de 2027.

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El 3 de junio del próximo año en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 en La Cartuja de Sevilla y el 24 en el Metropolitano de Madrid son las tres citas en ciudades españolas de la gira 'Viajando por el mundo Tropitour'.

¿Cómo conseguir entradas en la preventa de la nueva gira de Karol G?

Una vez que se han conocido las fechas de esta nueva gira de conciertos de la colombiana, la pregunta que se hacen muchos de seguidores es cómo se pueden conseguir las ansiadas entradas. Pues bien, los pasos son muy simples. Para sus seguidores más fieles, la cantante ha habilitado una preventa de entradas exclusiva.

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Para poder acceder a ella, todo aquel que desee una entrada debe haberse registrado en la página web de la artista antes del sábado 25 de abril. Una vez registrado y tras haber escogido las fechas a las que se quiere asistir, el equipo de la cantante habrá facilitado durante el domingo 26 de abril un enlace exclusivo para poder entrar en la preventa oficial de Karol G.

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Dicha preventa arrancará este lunes 27 de abril a las 10:00 horas. A través del enlace facilitado por el equipo de la colombiana y enviado a nuestro correo podremos entrar en la preventa exclusiva de entradas.

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No obstante, todo aquel que quiera puede unirse a la sala de espera de la preventa 30 minutos antes de que comiencen. El acceso está vinculado a tu cuenta, así que no necesitas códigos. Es decir, se accede únicamente a través del enlace facilitado por el equipo de Karol G a nuestro correo electrónico.

Hay que recordar que es bastante recomendable unirse a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que empiece la venta ya que si te unes después de que empiece la venta, estarás al final de la cola.

Otras formas de conseguir entradas para la gira de Karol G

Para todos aquellos que no hayan podido registrarse en la preventa exclusiva de Karol G o no hayan conseguido entradas, se habilitará otras opciones.

El 29 de abril, a partir de las 10:00 horas, habrá otra preventa de entradas para las personas registradas en la web de Live Nation. Y la venta general comenzará a las 10:00 del día siguiente. Es decir, el jueves 30 de abril da comienzo a la venta oficial de las entradas de 'Viajando por el mundo Tropitour'.

Consejos para acceder a la venta de entradas

Por otro lado, desde TicketMaster han querido compartir una serie de consejos para todos aquellos que accedan tanto a la preventa como a la venta general de entradas.

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

¿Qué se sabe de los precios de 'Viajando por el mundo Tropitour'?

Sobre los precios de las entradas, se espera que la más barata cueste 70,5 euros. Según se ha filtrado en redes sociales, las entradas de la gira de Karol G variarán desde los 70,5 euros hasta los 285,5 euros.

200 COPAS PIT: 285,50 euros.

GOLDEN CIRCLE: 161 euros.

PISTA GENERAL: 127 euros.

PL1 GRADA: 161 euros.

PL2 GRADA: 138 euros.

PL3 GRADA: 104 euros.

PL4 GRADA: 93 euros.

PL4 ACCESIBILIDAD: 93 euros.

PL5 GRADA: 81,50 euros.

PL6 GRADA: 70,50 euros.

La gira con la que Karol G recorrerá el mundo

De momento ya hay confirmados 39 conciertos en estadios, en Norteamérica, Sudamérica y Europa, pero se irán añadiendo más fechas. La gira comenzará el próximo 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G a su natal Colombia, además de a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.