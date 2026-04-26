El matrimonio decidió quitarse la vida porque estaban agobiados con su situación económica

Un posible pacto de suicidio por motivos económicos, detrás de la tragedia que deja un hombre fallecido y a su mujer hospitalizada en Lena, Asturias

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AsturiasFélix e Irene, de 70 años, decidieron quitarse la vida de forma conjunta por los problemas económicos que atravesaban. Según informan desde 'La Nueva España', llegaron a confesarles a sus amigos más cercanos que tenían en mente llevarlo a cabo. Las deudas y los graves problemas de salud ahogaron a este matrimonio en una espiral de la que no sabían salir.

Tal y como indican las pesquisas, la investigación ha descartado oficialmente que haya una tercera persona implicada. El matrimonio decidió quitarse la vida porque estaban agobiados con su situación económica. Los vecinos siguen en shock por lo ocurrido. "Llevaban días diciendo que se iban a pegar un tiro", asegura uno de sus allegados. "Félix era un hombre muy vehemente y decía que se iba a quitar de en medio, a lo que Irene respondía que ella no se iba a quedar sola en el mundo", añade.

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Una casa embargada, un ictus y problemas de salud

El matrimonio tampoco tenía una buena relación con su entorno familiar. Félix era un conocido constructor que trabajó en Pola de Lena. Tuvo una época donde "las cosas le iban bien". "Hace cerca de 15 años compraron una finca aquí en el pueblo y levantaron una casa preciosa, con mucho terreno. Un lugar para disfrutar de la jubilación", recuerdan los vecinos.

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Pero ahora tenían la casa embargada y se iban a quedar en la calle. Su vivienda había salido hace poco a subasta y se iban a enfrentar a un desalojo dentro de poco. Además de los problemas económicos, también atravesaban dificultades en su salud. "Ella había sufrido un ictus hace unos años y estaba débil, muy delgada, pero con días buenos", relatan amigos cercanos. "Él también tenía problemas serios de salud que le obligaban a acudir al hospital con frecuencia, aunque igualmente estaba remontando".

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El deterioro físico y económico los sumergió en una profunda depresión. Nadie los creyó, pero ambos llevaban un tiempo diciendo "que se iban a pegar un tiro".

Un primo del marido encontró los cuerpos en la habitación

La pareja, que vivía en una colina próxima a Pola de Lena, en un pueblo de Columbiello, se levantó poco antes de las 10:00 horas de la mañana y avisó a un primo del marido por teléfono. El matrimonio le pidió que se acercase a la casa para recoger unos papeles y le pidió que no se asustase con lo que se iba a encontrar.

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El hombre, cuando llegó, se encontró los cuerpos del matrimonio en su dormitorio con un tiro en la cabeza y con una pistola al lado de cada uno. En ese instante, llamó al servicio de emergencias 112 y acudió una patrulla de Seguridad Ciudadana de Pola de Lena.

La gravedad de las heridas hizo pensar que tanto el marido como la mujer estaban muertos pero el médico se percató de que Irene mantenía "un hilo de vida". Se trasladó una UVI móvil hasta la vivienda y lograron estabilizar a la mujer. Pasadas las 12:00 horas, fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Irene permanece ingresada en la UCI

Irene sigue ingresada en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias. Los sanitarios lograron estabilizarla y mantenerla con vida hasta llegar al centro hospitalario. De momento, ha comenzado a responder a los estímulos externos. "Si sobrevive no creo que pueda seguir adelante sin Félix. No podían vivir el uno sin el otro", explican amigos de la pareja. Ambos vivían con una mastín de muy buen carácter de la que un familiar se ha hecho cargo.

Las personas más cercanas al matrimonio afirman que sus problemas de salud y financieros habían sumido al matrimonio en un pozo. Esto, junto con las malas relaciones familiares, dejó a esta pareja sin esperanza; aunque nadie de la zona quiso creer que serían capaces de dar ese paso. Ahora, los vecinos siguen pendientes a la situación tan delicada de Irene.