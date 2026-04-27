El accidente se produjo en el Barrio de las Bodegas de Entrena, en La Rioja, después de que se derrumbara el terreno a su paso

Se informó al técnico de Protección Civil, quien acudió al lugar junto al alcalde de la localidad

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Una mujer de 36 años y su bebé de 15 meses fueron rescatados este pasado domingo 26 de abril tras caer por un agujero de tres metros en el Barrio de las Bodegas de Entrena, en La Rioja, después de que se derrumbara el terreno a su paso.

Según ha informado el SOS Rioja en su página web, el suceso ha ocurrido sobre las 17:20 horas, cuando el servicio de emergencias recibió el aviso de un particular.

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El suelo se hundió bajo sus pies

Todo ocurrió cuando la madre, que transitaba por la zona con su hija en brazos camino de la bodega de su marido, se precipitó a una profundidad de 3 metros y fue rescatada por el alguacil municipal, alertado por el marido, antes de que llegasen los Bomberos de Logroño. Las dos personas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fueron atendidas por contusiones.

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Félix, el empleado del Ayuntamiento de Entrena que rescató a las víctimas, también las acompañó después a Urgencias debido a la amistad que tiene con el marido y padre. "Me han llamado y he ido en cuanto he podido con una soga para sacarlas de allí, primero a la bebé y después a la madre", contaba con sencillez.

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La madre herida, Vielka, una mujer de 36 años vecina de Nájera y nacionalidad nicaragüense relató al diario 'LA RIOJA' cómo acababa de bajar del coche y caminaba con su hija por la calle cuando el suelo se hundió bajo sus pies y ambas cayeron al agujero. "Acababan de rellenar ahí y parecía que estaba seguro, yo ya había pasado otras veces, pero se nos ha caído todo encima y ha sido terrible. Estoy con los nervios alterados", declaró Vielka.

La madre resultó magullada y dolorida y sufría alguna fractura en un pie, en principio el pronóstico era de haber resultado herida leve. "Llevo aquí tres horas esperando después de que me hayan hecho una radiografía y estoy con dolor. La bebé tiene algunos chichones y está con su padre atendida en Pediatría", explicó la madre.

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La Guardia Civil investiga lo sucedido porque no quedan claras las medidas de seguridad del escenario ni las responsabilidades. Para Vielka, víctima de lo sucedido, no había señalización de peligro, como sí quedó tras la actuación de los Bomberos. "No había nada, lo habían rellenado días antes con un tractor y se supone que estaba bien. Yo solo caminé y me hundí. Y pudo haber sido peor porque arriba, al acercarse mi esposo a preocuparse por nosotras, la tierra estaba hueca, y se podría haber caído y enterrarnos. Eso era una bomba", reconoció Vielka.

Alcalde de Entrena: "Por suerte, no ha pasado nada"

Para el alcalde, José Jalón, "esa señora no debía haber estado ahí" porque, aseguró, había una valla de advertencia del peligro. "Es un calado que ha cedido y sujetaba la calle, pero la bodega es privada y el propietario debería saber cómo está", expuso José Jalón, quien estuvo presente, posteriormente, en el lugar de los hechos. "Por suerte, no ha pasado nada, pero esto está así en todas las calles del barrio, la situación está generalizada y nadie sabe qué hacer", declaró el alcalde.

Después del accidente, ambos fueron rescatados de un agujero en el terreno que ha cedido bajo sus pies. La mujer, de 36 años, fue trasladada al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, mientras que el bebé se encontraba en buen estado.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informó a la Guardia Civil y se movilizó a los Bomberos de Logroño para el rescate, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

También se informó al técnico de Protección Civil, quien acudió al lugar junto al alcalde de la localidad.