Nogueras acusa a Rufián de lanzar un "a por ellos" contra Junts "al más puro estilo Vox"

Nogueras carga contra Rufián tras acusar a Junts de actuar por intereses en el debate sobre vivienda en el Congreso

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La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este miércoles al portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, de lanzar un “a por ellos” contra JxCat “al más puro estilo Vox”.

Así ha reaccionado en declaraciones a TV3, después de que, durante el debate celebrado ayer martes en el Congreso sobre el decreto ley de prórroga de los contratos de alquiler, Rufián acusara a los diputados de Junts de votar por “intereses particulares”.

Choque político en el Congreso

Rufián aseguró que algunos diputados de Junts tienen empresas con pisos de alquiler a su nombre, y llegó a leer uno a uno los nombres de los siete parlamentarios, a los que señaló como responsables de que “la gente viva hoy más angustiada”.

Además, afirmó que la “bandera que comparten” con PP y Vox es un billete de “50 pavos”, que sacó del bolsillo y colocó en la tribuna. Según Nogueras, la intervención de Rufián “ensucia la política, el catalanismo y la memoria de ERC”, y responde a un intento de buscar aplauso fuera de Cataluña.

“Esta actitud no la había visto en nadie que no fuese de Ciudadanos o de Vox”, ha añadido, en unas declaraciones que ha compartido en redes el expresidente catalán Carles Puigdemont.

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También en la red social X, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha defendido la labor de los diputados de su partido y ha elogiado su forma de hacer política.

“Ellos van allí a hacer trabajo de veras, y nunca nos han hecho pasar vergüenza por 155 ‘likes’”, ha ironizado en alusión a Rufián.