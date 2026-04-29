Susana espera que enviar su burofax mantenga su alquiler: "Si te quitan la casa, te quitan todo"

Blanca Agost 29 ABR 2026 - 17:02h.

La vicepresidenta, Yolanda Díaz, dijo que era suficiente con enviar un burofax antes de la votación en el Congreso para acogerse a la medida.

Consumo insta por carta a más de 500 inmobiliarias a prorrogar los contratos de alquiler que caduquen en diciembre de 2027

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Lo que quieren saber los inquilinos es qué pasa ahora con su contrato de alquiler. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, dijo que era suficiente con enviar un burofax antes de la votación en el Congreso para acogerse a la medida, pero no está claro que eso vaya a funcionar.

Los juristas no lo tienen tan claro. Hay un millón de contratos que se terminan y dos situaciones. Si el inquilino envió el burofax y el contrato le cumple durante el mes en el que el decreto ha estado en vigor lo normal es que consiga la prórroga. Para quienes enviaron el burofax pero el contrato vence fuera de ese mes, aquí hay opiniones diferentes y seguramente muchos casos acaben en los tribunales.

Susana Pineda, una de las muchas inquilinas que envió el burofax y confía en conseguir los dos años más de contrato y un subida que no supere el 2%. "No he recibido respuesta de la casera, pero estoy tranquila. No me sorprende lo que ha pasado. Si te quitan tu casa te lo quitan todo, te quitan tu rutina, la gente que te conoce".