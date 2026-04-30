Aún no se conocen los términos exactos y los posibles delitos que se mencionan en la denuncia de Begoña Gómez contra él

El enfrentamiento entre Vito Quiles y Begoña Gómez se viraliza en redes y genera memes, hashtags enfrentados y polarización

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MadridBegoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formalizado su denuncia contra Vito Quiles ante la Policía Nacional después del incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid), en el que, –según el Ejecutivo–, Gómez sufrió un acto de agresión, acoso e intimidación.

Los hechos denunciados tuvieron lugar ayer, miércoles 29 de abril, cuando la esposa de Pedro Sánchez se encontraba en la cafetería Es Panis y Vito Quiles, que cuenta con acreditación de periodista en el Congreso de los Diputados, accedió al local, interpeló a Begoña Gómez y comenzó preguntarla y grabarla con su teléfono móvil.

El incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles

El propio Vito Quiles publicó un vídeo del incidente en el que aparece Begoña Gómez tratando de abandonar el lugar mientras dos acompañantes forcejean con él e intentan que deje de grabar: "Urgente. Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción", escribió en su publicación, que dio paso a una multitud de reacciones en las redes sociales, divididas ante lo ocurrido.

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Según fuentes del Gobierno las imágenes compartidas por Vito Quiles están "editadas" y hay "una parte que no está publicada". Así, indican que éste impidió a Begoña Gómez salir del establecimiento en un acto que tildaban de "acoso" y avanzaban acciones judiciales por "agresión". Sin embargo, aún no se conocen los términos exactos y los posibles delitos que se mencionan en la denuncia.

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Poco después del incidente, Begoña Gómez acudió a una comisaría de Policía Nacional para formalizarla, según fuentes gubernamentales.

Pedro Sánchez, preocupado

Tras lo ocurrido, en Moncloa evitan hablar de un fallo en el sistema de seguridad que protege a la mujer de Pedro Sánchez y subrayan que se trata de un comportamiento de acoso e intimidación contra una ciudadana que, alertan, no se puede normalizar.

En ese sentido señalan que el presidente del Gobierno está "preocupado" porque, recalcan, se trata de una agresión impropia de regímenes democráticos que no se puede dejar pasar ni asumir como un acto de libertad de expresión. "Es acoso e intimidación" basada en la "vigilancia y el seguimiento" sostienen.