La mezcla de vídeos fragmentados e imágenes llamativas ha favorecido una difusión masiva de los populares memes

Las frases captadas durante el forcejeo también han contribuido a la viralidad, que se han convertido en audios cómicos

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El enfrentamiento de este pasado miércoles 29 de abril entre Begoña Gómez y Vito Quiles, no solo ha provocado reacciones políticas, sino que también ha desatado una 'oleada' de contenido viral en redes sociales a nivel nacional.

La mezcla de vídeos fragmentados e imágenes llamativas ha favorecido una difusión masiva de los populares memes en cuestión de horas, llenando las redes de estas fotografías editadas en tono de humor.

Gran alcance en redes

Tras el altercado en la cafetería de La Rozas, una de las escena más compartidas ha sido la persecución en la calle. Begoña Gómez intenta esquivar al activista mientras habla por teléfono. Este momento ha sido reinterpretado por miles de usuarios como si se tratara de una escena de acción propia del arte cinematográfico.

Otro de los focos del humor digital es el instante en el que Quiles aparece gateando sobre las mesas del establecimiento para continuar la grabación. Esta huida cómica ha generado memes que evidencian las similitudes con pruebas de obstáculos, multiplicando su alcance en plataformas como TikTok. Las plataformas acentúan el fenómeno viral, permitiendo conocer en pocos segundos al usuario algunas de las situaciones más cómicas del altercado.

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Alto potencial viral

Las frases captadas durante el forcejeo también han contribuido a la viralidad. Expresiones como "quita esa mierda" o "¿pero eres tonto?" se han reutilizado como audios en vídeos humorísticos, una tendencia habitual en Instagram y otras aplicaciones.

El fenómeno refleja además la polarización del caso. Mientras algunos memes critican la actitud del activista, otros ironizan sobre la reacción del entorno de Gómez o cuestionan lo ocurrido. Esta división ha impulsado hashtags enfrentados, aumentando la visibilidad del contenido.

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Algunos expertos en comunicación digital señalan que este tipo de episodios, con elementos visuales claros y narrativa abierta, tienen un alto potencial viral. La rapidez con la que el caso ha generado memes demuestra cómo cualquier suceso político puede transformarse en contenido de entretenimiento en cuestión de horas.