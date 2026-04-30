“Mi hija tenía toda una vida por delante, tan solo tenía 25 años", denuncia Yolanda Ramos, que señala al Gobierno y apela a Feijóo para eliminar la ley de la eutanasia

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La madre de Noelia Castillo, la joven de 25 años que padecía una paraplejia y recibió la eutanasia en Barcelona el pasado 26 de marzo de 2026 tras validarlo la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, –encargada de analizar y aprobar cada solicitud de muerte asistida–, ha publicado ahora un vídeo en el que carga contra la gestión de su caso y reclama la desaparición total de la ley de eutanasia.

“Mi hija tenía toda una vida por delante. Tan solo tenía 25 años. Perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese Gobierno que tenemos. A mí la eutanasia… No la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal”, denuncia Yolanda Ramos al inicio de su vídeo, publicado en su cuenta de TikTok y redifundido en otras redes.

La madre de Noelia Castillo clama por la desaparición de la ley de la eutanasia

“Yo, como madre, tengo que velar por el bien de mi hija. Como ella era mayor de edad, no me permitían ni ver su historial ni decidir por ella. Llegó un día en el que pedí una analítica porque mi hija iba perdiendo kilos en el sociosanitario… y me dijeron que quién era yo para pedir una analítica por mi hija. ¿Perdona? Pues soy la madre”, cuenta, manifestando su indignación y resumiendo que no lo consiguió hasta que le dijo a Noelia: “Por favor, pide esa analítica”.

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“Yo no era nada. Al final, (los miembros de) un comité de garantía son los que deciden por ella, pero yo, la madre, no pude ni he podido decidir nunca por ella”, denuncia, antes de pronunciar un reclamo directo al jefe de la oposición y líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

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“Ahora solo pido a Feijóo, señor Feijóo, que, por favor, esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto. Esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente”, subraya, recalcando su indignación y su disconformidad con todo el proceso y todo el litigio judicial que terminó con la eutanasia de su hija.

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Yolanda Ramos desvela su deseo de crear una fundación para ayudar en casos como el de Noelia

Por último, la madre de Noelia ha revelado en el vídeo publicado en sus redes cuál es su siguiente propósito tras todo lo ocurrido: “Aprovecho para decir que mi deseo es hacer una fundación”, ha señalado, lamentando, no obstante, que “ahora mismo” no dispone de “medios”.

“Sí que tengo un abogado y quiero hacer una fundación en el nombre de Noelia Castillo para todas las personas que tengan enfermedades mentales, TLP, algún tipo de discapacidad… para velar por ellos”, ha manifestado.