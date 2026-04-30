Koldo declara que recibió billetes de 500 euros del PSOE que ve "totalmente legal" y que los llamó "chistorras"

Koldo García admite en el Supremo que recibió algunos billetes de 500 euros del PSOE como reembolso de gastos

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El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como “chistorras” y que recibió “algunos” por parte del PSOE como devolución de gastos anticipados, algo que ha considerado “totalmente legal”.

Reconoce pagos en efectivo del PSOE

Durante su declaración como acusado, Koldo ha asegurado que existen “ingresos acreditados” procedentes de dinero en metálico del partido, con billetes “de todo tipo” a lo largo de tres años.

A preguntas de su defensa, ha confirmado que recibió billetes de 500 euros como parte de esos reembolsos: “Algunos sí, pero no todos”, y ha explicado que en mensajes intervenidos se refería a ellos como “chistorras”.

El exasesor ha insistido en que estas prácticas eran, a su juicio, “totalmente legales”, ya que respondían a su labor dentro del partido como subordinado del exministro José Luis Ábalos, cuando este ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE.

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Niega otros términos para el dinero

Koldo también ha rechazado que utilizara otros términos para referirse a diferentes billetes. En concreto, ha negado que llamara “soles” a los billetes de 200 euros y “lechugas” a los de 100:

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“No sé lo que significan. A no ser que soles sea la moneda de Perú y lechugas signifiquen lechugas”, ha afirmado.

Estas declaraciones contrastan con lo manifestado por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien aseguró como testigo en el juicio que “nunca” se utilizaron billetes de 500, 200 o 100 euros para reintegrar gastos ni a Ábalos ni a Koldo.