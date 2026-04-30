El agitador asegura que denunciará a la mujer del presidente por falso testimonio y a sus acompañantes por agresión

El enfrentamiento entre Vito Quiles y Begoña Gómez se viraliza en redes y genera memes, hashtags enfrentados y polarización

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha denunciado este jueves al activista Vito Quiles tras el altercado ocurrido en una cafetería de Las Rozas, en Madrid, donde, según fuentes de su entorno, el hombre le impidió salir del establecimiento, acosándola.

Quiles colgó en sus redes sociales imágenes del altercado vivido ya fuera del restaurante, cuando las personas que acompañaban a Gómez intentaron impedir que se le acercara, y una de ellas le sujetó por la espalda. Ahora, el agitador ha respondido a la denuncia y ha anunciado “acciones judiciales” contra Begoña Gómez y “sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer”.

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El que fuera jefe de prensa del partido de Alvise Pérez ha publicado un vídeo en el que se muestra como la “víctima y el que recibe los golpes”. “Soy la persona a la que intentaron hacer un mataleón por intentar preguntar a Begoña Gómez por qué utilizó el dinero de los impuestos de todos los españoles para sus negocios particulares”, dice al comienzo del vídeo.

Quiles califica de “locura” que “intenten hacer creer lo que ellos dicen, que se puede desmentir porque está grabado”, señala. “Si te mienten con lo que han visto hasta tus propios ojos, imagínate que harán con lo que no podemos ver”, insiste el agitador.

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Vito Quiles carga contra los que le denuncia por agresión. “Es una hipocresía asquerosa y repugnante. Dicen que yo agredo por hacer preguntas críticas”, se defiende, mencionando a periodistas que, según él, perseguían a la mujer de Aznar hasta la puerta de la peluquería o “los que iban los domingos a buscar a Rajoy cuando salía a hacer footing”.

El activista concluye que emprenderá “acciones legales contra Begoña Gómez por falso testimonio y contra sus acompañantes por agresión y por violencia y hostigamiento”. Además, termina el vídeo diciendo que seguirá “persiguiendo al entorno del presidente del Gobierno por su corrupción. Los que creen que me pueda amedrentar esta denuncia, les diré una cosa, no habrá paz para los corruptos”.