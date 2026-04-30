Juicio por la trama de las mascarillas, en directo: Koldo García declara en el Supremo
El primero en declarar ha sido el empresario Víctor de Aldama, que ha apuntado a Pedro Sánchez, como "número 1" de la trama
Juicio por el caso mascarillas, en directo | Aldama cierra su declaración asegurando que "había más Aldamas" en el ministerio
El juicio que investiga la presunta la trama de corrupción durante la pandemia sigue su curso este jueves. Llega el turno para declarar a Koldo García. La Fiscalía anticorrupción pide para el exchófer y exasesor del también ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, 19 años y medio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
En la jornada anterior, el protagonista fue el empresario Víctor de Aldama que declaró durante ocho horas disparando al Gobierno en pleno y al PSOE. El empresario, que está en libertad provisional al ofrecerse como colaborador, ha relatado el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.
Koldo García tendrá que aclarar la extensa lista de acusaciones de Víctor de Aldama
Koldo García tendrá que responder a las preguntas de los magistrados, después de que Aldama contara cómo pagó al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a él 'mordidas', 'señoritas', coches y casas. El empresario no escatimó detalles sobre la "ruleta" de corrupción en el Ministerio de Transportes. El empresario aseguró que Ábalos y Koldo García le dijeron que “necesitaba dinero para la financiación del partido”.
La extensa declaración de Víctor de Aldama: 8 horas
Aldama en su larga declaración que copó la jornada del pasado miércoles aseguró haber entregado en 'mordidas' entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y a Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien situó en el "escalafón 1" de la "banda organizada2 en la que la UCO implica a los tres acusados.