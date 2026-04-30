Koldo García tendrá que aclarar la extensa lista de acusaciones de Víctor de Aldama

El primero en declarar ha sido el empresario Víctor de Aldama, que ha apuntado a Pedro Sánchez, como "número 1" de la trama

Juicio por el caso mascarillas, en directo | Aldama cierra su declaración asegurando que "había más Aldamas" en el ministerio

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El juicio que investiga la presunta la trama de corrupción durante la pandemia sigue su curso este jueves. Llega el turno para declarar a Koldo García. La Fiscalía anticorrupción pide para el exchófer y exasesor del también ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, 19 años y medio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

En la jornada anterior, el protagonista fue el empresario Víctor de Aldama que declaró durante ocho horas disparando al Gobierno en pleno y al PSOE. El empresario, que está en libertad provisional al ofrecerse como colaborador, ha relatado el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.