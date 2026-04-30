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Juicio por la trama de las mascarillas, en directo: Koldo García declara en el Supremo

El exasesor ministerial Koldo García
Koldo García fue el chófer y asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.. EUROPA PRESS - Archivo
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El juicio que investiga la presunta la trama de corrupción durante la pandemia sigue su curso este jueves. Llega el turno para declarar a Koldo García. La Fiscalía anticorrupción pide para el exchófer y exasesor del también ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, 19 años y medio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

En la jornada anterior, el protagonista fue el empresario Víctor de Aldama que declaró durante ocho horas disparando al Gobierno en pleno y al PSOE. El empresario, que está en libertad provisional al ofrecerse como colaborador, ha relatado el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.

Koldo García tendrá que aclarar la extensa lista de acusaciones de Víctor de Aldama

Koldo García tendrá que responder a las preguntas de los magistrados, después de que  Aldama contara cómo pagó al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a él 'mordidas', 'señoritas', coches y casas. El empresario no escatimó detalles sobre la "ruleta" de corrupción en el Ministerio de Transportes. El empresario aseguró que Ábalos y Koldo García le dijeron que “necesitaba dinero para la financiación del partido”.

La extensa declaración de Víctor de Aldama: 8 horas

Aldama en su larga declaración que copó la jornada del pasado miércoles aseguró haber entregado en 'mordidas' entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y a Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien situó en el "escalafón 1" de la "banda organizada2 en la que la UCO implica a los tres acusados.
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