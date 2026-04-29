Feijóo mete el juicio de las mascarillas en el Congreso: "Merecería estar usted sentado allí"

Juicio por el caso mascarillas, en directo | Víctor Aldama llega al Supremo para declarar sobre su papel en la trama
José Luis Ábalos, que ya negó ante el juez irregularidades en la compra de mascarillas, será el último en declarar este miércoles ante el Tribunal Supremo
La UCO descarta la manipulación de los audios de Koldo y sitúa a José Luis Ábalos y Aldama en lo más alto de la presunta organización criminal
El juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos alcanza este miércoles su undécima jornada con el turno de los principales acusados. El primero en ser escuchado por los magistrados será el empresario Víctor de Aldama. Le seguirá Koldo García, exchófer de José Luis Ábalos que tendrán que responder a las preguntas sobre los presuntos amaños y comisiones en los contratos en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Tras la maratoniana sesión del pasado lunes -que duró 14 horas y se extendió hasta la medianoche-, el juicio arranca con el reconocimiento de los hechos de Aldama, que se avino a colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional.
Ya en la recta final del juicio, el Supremo juzga si Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.
De los tres, Aldama es el acusado con mejor horizonte penal: en libertad y con una solicitud de 7 años de cárcel que buscará reducir con su declaración, en la que intentará apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión.
Ábalos y Koldo García, en prisión provisional y acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas, afrontan peticiones del fiscal de 24 y 19 años y medio, respectivamente, que la acusación popular que dirige el PP eleva a 30.
Aldama volverá a hablar de las comisiones que asegura haber abonado al exministro y a su exasesor, así como a otros cargos; de sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, entre otros asuntos.
El comisionista, que ganó 6,7 millones de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda, también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio -aunque no se juzgan- como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020.
Koldo García, declarará a continuación, que tratará de sacudirse las acusaciones de corrupción y justificar por qué manejaba tanto dinero en efectivo. Al chófer y exasesor de Ábalos se le ha visto especialmente activo estas jornadas, sobre todo la del lunes, con numerosos gestos de discrepancia hacia lo que declaraban los investigadores de la UCO.
El exasesor tratará de de modo que en su declaración previsiblemente volverán a salir las 'chistorras', de las que la UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que eran billetes de 500 euros.
José Luis Ábalos, el último en declarar
Se prevé que José Luis Ábalos sea el último en declarar tras la larguísima jornada del lunes, según han informado fuentes jurídicas a EFE, aunque dependera de cómo vaya transcurriendo la jornada para saber si dará tiempo a escuchar al exministro.
De ser así, será la primera vez desde que está en prisión provisional que se escuche su versión. Ábalos ya negó ante el juez irregularidades en la compra de mascarillas y rechazó haber mediado en la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez o de Claudia Montes.
El exministro, que defiende la limpieza de sus ingresos, tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta del empresario Víctor de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio, y deberá despejar las dudas sembradas por la UCO sobre su patrimonio.
Feijóo mete el juicio de las mascarillas en el Congreso: "Merecería estar usted sentado allí"
Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado este miércoles en un debate sobre la sanidad pública salpicado con acusaciones del líder del PP al jefe del Ejecutivo que le han llevado a asegurar que merece estar sentado en el banquillo en el que lo está José Luis Ábalos. Feijóo al Comité Federal del PSOE de 2016 por el "presunto pucherazo" que hubo en él y que ha dicho que fue el preludio de toda la carrera política del jefe del Ejecutivo. "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno. Solo por eso -ha apostillado- merecería estar usted sentado allí".
El jefe de los populares, en su línea, ha acusado a Sánchez de gobernar sin mayoría, sin presupuestos y sin "ningún respeto a la democracia. Además, ha resaltado que en esta jornada coinciden dos "hitos", el primero de ellos que el exministro José Luis Ábalos está sentado en el banquillo.
Las penas que solicita la Fiscalía anticorrupción contra los Aldama, Ábalos y Koldo García
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros. Para el empresario Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.