"La democracia también se defiende en cada farola", ha sentenciado el candidato del PSOE por Sevilla, Alejandro Moyano

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla ha acusado al alcalde de "cruzar una línea gravísima"

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SevillaEl secretario adjunto de Organización del PSOE-A y candidato por Sevilla, Alejandro Moyano, ha anunciado en su red social X que el partido denunciará la retirada "ilegal" de propaganda electoral por parte del Ayuntamiento de Sevilla durante la noche de este sábado. "¡De vergüenza! El PP, pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral. Es antidemocrático. Lo vamos a denunciar. La democracia también se defiende en cada farola", ha sentenciado Moyano.

En la misma línea, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de "cruzar una línea gravísima" al "ordenar presuntamente" a operarios municipales la retirada de publicidad electoral de Por Andalucía colocada en farolas que "habían sido asignadas formalmente a esta candidatura como espacio electoral".

"Estamos ante un hecho gravísimo, impropio de una institución democrática"

Sánchez ha señalado en una nota que uno de los casos detectados se ha producido en la calle Resolana, donde Por Andalucía tiene asignadas diez farolas como espacio electoral, "tal y como recoge el acta del Área de Hacienda firmada por los representantes de todas las candidaturas con derecho a asignación de farolas y por los propios funcionarios de la Delegación".

"Estamos ante un hecho gravísimo, impropio de una institución democrática. El alcalde no puede utilizar los medios municipales para intervenir en la campaña electoral ni para retirar propaganda de una candidatura colocada en espacios que le corresponden legalmente", ha afirmado Sánchez. Ha advertido de que esta actuación "atenta contra las garantías democráticas del proceso electoral" y "contraviene lo establecido en el artículo 56 de la LOREG", que regula la puesta a disposición de espacios y lugares públicos para la colocación gratuita de propaganda electoral. "Vamos a defender hasta el final los derechos democráticos de Por Andalucía y de cualquier candidatura. Lo que ha ocurrido es inadmisible y exige una rectificación inmediata", ha concluido el portavoz de IU.