Yolanda Díaz afirma que va a llevar este debate a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

Díaz propone congelar los alquileres como respuesta a la crisis por la guerra en Irán

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el registro horario en España se aprobará "antes de verano" sin cambios significativos. "Realizamos dos millones y medio de horas extraordinarias que son irregulares en nuestro país y digo irregulares porque están sin retribuir", ha explicado Díaz en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo.

Así, ha afirmado que no va a haber cambios "significativos" en el proyecto del registro horario y ha dicho que va a llevar este debate a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Respecto al informe desfavorable del Consejo de Estado, Díaz ha dicho que lo respeta, pero que no lo comparte en absoluto, ya que se sitúa deliberadamente del lado de los criterios de la patronal: "Que en pleno siglo XXI el Consejo de Estado hable de tornos dice mucho de un país que ya no existe".

Díaz cree que Junts se ha colocado del lado de las patronales españolas

Preguntada por la relación con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Díaz ha considerado que tienen una relación personal magnífica, pero que la política no va de eso: "El programa económico del señor Cuerpo es el mismo que el de Nadia Calviño".

Sobre la propuesta del PP de deflactar el IRPF, la ministra ha dicho que no la comparte, pero que está dispuesta a bajar los impuestos a los que menos tienen "a cambio de que las rentas salariales más altas paguen más".

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Después de que el Congreso tumbara el decreto de la prórroga de los alquileres, Díaz cree que Junts se ha colocado del lado de las patronales españolas y de los fondos de inversión extranjeros: "Yo voté a favor de los catalanes".

En este sentido, ha criticado que el problema que tienen PP y Junts es que "están secuestrados unos por Vox y otros por Aliança Catalana".

Aun así, defiende que si Junts quiere negociar, desde Sumar estarán abiertos a hacerlo, "pero para llegar a un acuerdo".