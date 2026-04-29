El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instará al jefe del Ejecutivo a que aclare a los españoles "a qué intereses sirve este Gobierno"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado este miércoles en un debate sobre la sanidad pública salpicado con acusaciones del líder del PP al jefe del Ejecutivo que le han llevado a asegurar que merece estar sentado en el banquillo en el que lo está José Luis Ábalos.

Sánchez y Feijóo han protagonizado un cara a cara en el Congreso que el presidente del PP ha iniciado calificando de "espeluznantes" las imágenes del Comité Federal del PSOE de 2016 por el "presunto pucherazo" que hubo en él y que ha dicho que fue el preludio de toda la carrera política del jefe del Ejecutivo. Desde entonces ha subrayado que no ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin presupuestos y no tiene ningún respeto a la democracia. Además, ha resaltado que en esta jornada coinciden dos "hitos", el primero de ellos que el exministro José Luis Ábalos está sentado en el banquillo. "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno. Solo por eso -ha apostillado- merecería estar usted sentado allí".

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Sánchez ha recordado a los populares que su Gobierno ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades que los que dio el Ejecutivo de Mariano Rajoy para financiar los servicios públicos, entre ellos la sanidad y así todo en donde Gobierna PP y Vox engordan las listas de espera de la sanidad pública porque hacen negocio en la sanidad privada.

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Sánchez ha recordado que la pregunta presentada por Feijóo quería saber a qué intereses sirve el Gobierno, y él ha explicado que sirve a los españoles creando puestos de empleo, subiendo las pensiones, rebajando los precios de la energía y defendiendo el respeto del derecho internacional y que se rompa el acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

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"Lo que estamos haciendo es defender y servir al sentido común y a los derechos humanos en nuestro país y en el planeta. Servir a la mayoría social de este país, y eso lo hemos hecho siempre con su voto en contra o poniéndose de perfil", ha añadido antes de insistir en que el Gobierno sirve a la mayoría y el PP "a los de siempre, a la élite de este país".

El PSOE se enfrenta al enfado del PNV

Ahora será el PNV quien pida cuentas a Sánchez. En concreto, le reclamará que detalle de qué forma sacará adelante los asuntos pendientes en lo que resta de legislatura si no cuenta con los 176 votos necesarios para ello, después de que Junts decidiera hace semanas romper su acuerdo de investidura. Esta ruptura ha provocado que los socialistas vengan acumulando desde entonces varias derrotas parlamentarias.

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Pero también el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, animará al presidente del Gobierno en la sesión plenaria a "reflexionar" y convocar ya las elecciones generales, sin esperar a julio de 2027.

La tercera pregunta a Sánchez se la formulará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en esta ocasión instará al jefe del Ejecutivo a que aclare a los españoles "a qué intereses sirve este Gobierno". De nuevo, otra pregunta con enunciado genérico que servirá de base a Feijóo para sacar a la palestra diversos asuntos.

A quien la oposición también dirige esta semana varias preguntas es al nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Así, el PP, a través de su portavoz, Ester Muñoz, le pedirá que se pronuncie sobre qué le diferencia a él de su predecesora, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Pero también le exigirá que dé cuenta de cuál es su prioridad como 'número dos' del Gobierno y si cree que forma parte de un Gobierno "responsable".

Junts vuelve a la carga contra el Gobierno

Su compañero y ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también acumula otros tantos interrogantes. Así, el PP le preguntará si el Gobierno confía en la Justicia, y Junts, si cree que puede legislar "sin tener en cuenta al Parlamento".

De su lado, Vox ha registrado dos cuestiones para Bolaños. Mientras la portavoz del grupo, Pepa Millán, le preguntará "por qué usan la maquinaria del Estado contra los españoles", su compañero Ignacio Gil Lázaro le instará a explicar por qué el Gobierno "desprecia" a millones de españoles.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también será examinado por la oposición el miércoles, cuando el PP prevé preguntarle "hasta cuándo va a confundir poder con impunidad", mientras que Bildu pretende que le diga si va a atender la reclamación de reconocimiento, verdad y justicia sobre los sucesos de Montejurra de 1976.

Los 'populares' también exigirán al nuevo ministro de Hacienda, Arvadi España, que explique cómo va a garantizar el buen funcionamiento de su cartera; a la de Igualdad, Ana Redondo, que manifieste si mantiene que el Gobierno es feminista; y a la de Vivienda, Isabel Rodríguez, le reclamarán un balance de su gestión.

Sumar preguntará a Albares por la flotilla con solidaridad por Palestina

Por su parte, ERC pedirá a la ministra de Sanidad, Mónica García, que explique cómo piensa garantizar que haya suficientes médicos en el sistema público de salud, y Sumar, socio minoritario del Gobierno, le dirigirá una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: "¿Dará el Ministerio asistencia consular plena a todos los miembros de la flotilla SUMUD de la misma forma que el Gobierno apoya políticamente la solidaridad con Palestina?".

Por último, Vox dirigirá una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad, lo que dará lugar a la votación de la subsiguiente moción en el próximo Pleno, previsto ya para la tercera semana de mayo.