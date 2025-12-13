El PNV cree que Sánchez tendrá que plantearse convocar elecciones si el PSOE no "consigue detener la hemorragia de noticias"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias" o el presidente, Pedro Sánchez, tendrá que "plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios" porque no es "serio aguantar así año y medio".

Esteban ha cerrado este sábado la IX Asamblea General del PNV, celebrada en el Palacio Europa de Vitoria su segunda y última sesión para aprobar los nuevos Estatutos Nacionales, tras la llevada a cabo en San Sebastián en marzo y en la que fue nombrado presidente del EBB.

Aitor Esteban: "Este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador"

En su intervención, el presidente del PNV ha aludido a la situación del Gobierno de PSOE y Sumar que mira "con preocupación" y ante la que, a su entender, el presidente Sánchez "debería estar aún más preocupado".

"La situación de los casos alrededor de figuras destacadas de su entorno y altos cargos del Partido Socialista se complica sobremanera. Las detenciones y procesamientos continuados, los detalles sobre el entramado y las mordidas. Lo sórdido de las relaciones entre los diversos personajes. Descubrir que las actitudes machistas se reproducen también por altos cargos en Moncloa. O ver que las últimas noticias, ahora sobre la SEPI, junto a las últimas detenciones, son una vuelta de tuerca más en una sensación de agotamiento y enrarecimiento de la legislatura", ha lamentado.

En palabras de Aitor Esteban, "este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador" y, si se suma "la incapacidad de sacar unos presupuestos y la mayoría negativa permanente" en el Congreso con "la excepción de alguna norma que se aprueba ocasionalmente por voto cruzado", se puede concluir que "la legislatura no tiene muy buena pinta".

En este sentido, ha opinado que "continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos, es una situación que no puede prolongarse en el tiempo año y medio hasta el final de la legislatura". "O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios", ha señalado.

Según ha apuntado, "otros podrán cerrar los ojos. Pero creo que hay que explicarle a la gente las cosas como son. Y esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral. No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan. Sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses pero no año y medio. No es serio".

Esteban ha admitido que no le "hace gracia lo que podría venir según auguran las encuestas", aunque ha advertido de que también "ya hemos visto lo convencidos que han estado algunos en unas elecciones y el chasco que se han llevado después".

Asimismo, ha considerado que el PP "se lo tiene que hacer mirar" porque, "con Sánchez en horas bajas, el PSOE sufriendo como nunca, un Gobierno que ha perdido el control de la agenda, un Fiscal General del Estado condenado, con toda la maquinaria mediática a su servicio, ¡y no es capaz de ser alternativa!".

En su opinión, el PP, que no se ha comportado como "una oposición real y constructiva", debería "preguntarse por qué no consiguen sumar una mayoría a su alrededor".

"Y a nosotros que no nos miren. Con la actuación y el talante que llevan mostrando, ahí no nos van a encontrar. No así y no con esas compañías que tienen", ha advertido el presidente del PNV, que ha reivindicado que "hay otra manera de hacer las cosas" y ha subrayado que su formación "no tiene ni tendrá la confrontación y el choque como norma de conducta". Según ha indicado, "esa no es la manera de construir una sociedad" ni en lo político ni en lo sindical.

Nuevo estatuto

En esta línea, ha defendido que el PNV "no nació para el ruido, sino para el largo recorrido". "Un partido que sabe que los países no se construyen en un día, sino tanto a tanto, generación a generación", ha añadido.

El PNV, ha remarcado, no promete "atajos ni gestos vacíos", sino "trabajo, compromiso y responsabilidad" y seguir gobernando "para unir, para cuidar y para avanzar".

Esteban ha aprovechado su intervención para hacer balance del año en una "Euskadi que funciona porque hay un partido que no improvisa" y señalar que su partido se propone en 2026 "seguir marcando el rumbo", respondiendo a los retos existentes y las preocupaciones de la ciudadanía.

El presidente del PNV ha vuelto a reivindicar que resulta "imprescindible" poder "completar por fin" el Estatuto de Gernika. "Ya es hora. Es este un momento clave, y esto es lo que el Gobierno de Sánchez tiene que traer bajo el brazo con el nuevo año: culminar este proceso. Estamos a tiempo. Hay que cumplir la palabra dada. El acuerdo político es cuestión de voluntad", ha apelado, convencido de que, si "realmente existe" voluntad política, "los obstáculos técnicos o dificultades se pueden allanar fácilmente".

Asimismo, ha apuntado que "2026 será también la hora de la verdad para el nuevo proyecto estatutario" y saber si "hay agua en la piscina" en las conversaciones que se están dando para explorar un pacto. Por el PNV, ha asegurado, "no va a quedar".

"Veremos si el tiempo y las circunstancias lo permiten", ha señalado Esteban, que ha recordado que el próximo año se entra en un ciclo electoral autonómico y que "quizás desemboque en unas elecciones generales". Pese a que es "una incógnita", por su parte, ha dicho que no se "jugaría mucho dinero a que el gobierno Sánchez aguanta hasta 2027". "Mucho tendría que cambiar la cosa", ha opinado, señalando que, en todo caso, su partido está "preparado para lo que pueda venir".