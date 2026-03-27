Sánchez y Pradales acuerdan avanzar hacia la prohibición "total" de portar armas blancas

El Gobierno central y el vasco acuerdan endurecer el control de armas blancas, avanzar hacia su prohibición en espacios público

Feijóo pide una "profunda reflexión" ante el caso de Noelia: "Las instituciones que debían proteger le fallaron"

Compartir







Los gobiernos central y vasco han acordado este viernes endurecer el régimen de control de las armas blancas, avanzar hacia la prohibición total de portarlas en determinados espacios públicos e impulsar modificaciones legales para atajar la reincidencia delictiva.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha detallado los principales acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, entre los que destacan los referidos a la seguridad, una cuestión sobre la que el Ejecutivo vasco ha puesto el foco en esta legislatura.

PUEDE INTERESARTE El Supremo fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo tras el caso de Noelia Castillo

Medidas sobre armas blancas

Los dos gobiernos se han comprometido a endurecer y clarificar el régimen de control y sanción del porte de armas blancas, incluso de pequeño tamaño, en establecimientos públicos y lugares de reunión; así como a incorporar señalización visible en estos espacios sobre la prohibición de portar dichas armas.

Para ello se plantea una modificación del Reglamento de Armas con el objetivo de que la prohibición sea "total" y no una norma general como en la actualidad.

También han planteado impulsar reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva. "Queremos poder actuar ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos", ha señalado el lehendakari.

Ambos ejecutivos han acordado la participación "complementaria" de la Ertzaintza en materia de extranjería cuando exista incidencia en la seguridad pública, además de permitir el acceso a bases de datos europeas contra el crimen organizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Medidas económicas y energía

Los gobiernos han compartido el análisis de medidas para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio. El lehendakari ha agradecido que el Gobierno central haya incorporado la mayor parte de sus propuestas.

No obstante, ha propuesto que las medidas para abaratar los costes de la energía industrial se conviertan en estructurales, con el objetivo de que la industria vasca pueda competir en igualdad de condiciones en Europa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pradales ha solicitado que Euskadi sea declarada área de “aceleración industrial” en el marco de la nueva legislación europea.

Además, ha reclamado un nuevo paquete de medidas para el primer sector y los consumidores, destacando la rebaja del IVA del pescado y la carne del 10 % al 4 %.

En materia de salud, se ha reiterado la necesidad de que el Gobierno negocie con los sindicatos y ponga fin al conflicto con los médicos, además de insistir en las reivindicaciones para hacer frente a la falta de profesionales sanitarios.

En relación con la inmigración, el lehendakari ha insistido en que Euskadi obtenga el estatus de “frontera norte”, proponiendo la creación de una comisión bilateral específica.

Asimismo, ha solicitado nuevas capacidades políticas para responder de forma más justa y eficaz al fenómeno migratorio.