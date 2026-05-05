La hija de los reyes Felipe y Letizia ha comprobado el funcionamiento de los reactores Eurofighter mientras completa su formación militar

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A punto de culminar una de las etapas más exigentes de su preparación institucional, la princesa Leonor encara la recta final de su formación militar con una agenda marcada por experiencias clave dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahora, la Casa Real ha difundido una serie de imágenes correspondientes al primer vuelo de la hija de los reyes Felipe y Letizia en un avión de combate.

El pasado 21 de abril, Leonor visitó junto a sus compañeros de cuarto curso el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, con sede en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí pudo conocer de primera mano el funcionamiento de los cazas Eurofighter Typhoon, aeronaves clave cuya misión es garantizar la seguridad del espacio aéreo español y participar en operaciones de la OTAN.

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Durante la visita, los alumnos presenciaron una exhibición aérea, recorrieron los hangares y observaron los sistemas que permiten el mantenimiento y operatividad de estos reactores.

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Además, en esta base se desarrolla el Tactical Leadership Programme (TLP) de la OTAN, un programa de entrenamiento avanzado para pilotos. El objetivo de esta visita era precisamente acercar a los alumnos de la AGA a la operativa real de las unidades aéreas.

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Un día después, el 22 de abril, la actividad continuó en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, sede del Ala 23. Allí, la princesa vivió uno de los momentos más destacados de su formación: tuvo la oportunidad de volar en un Northrop F-5 junto a un instructor, dentro del programa de enseñanza del curso de Caza y Ataque.

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Este avión, utilizado en España para la formación de pilotos militares, le permitió experimentar en primera persona las condiciones reales de vuelo en un reactor de combate.

Las fotografías y los vídeos difundidos por Zarzuela muestran a Leonor equipada con el mono de vuelo, interactuando con los mandos en cabina y siguiendo atentamente las indicaciones del instructor. También se la ve junto a sus compañeros, en actitud tranquila y relajada.

El collar de la princesa Leonor

Pero, además de lo formativo, hay un detalle que ha llamado la atención en varias de las capturas: el collar que luce la futura reina de España. Se trata de una significativa pieza que llevó por primera vez durante su visita a Navarra con motivo de la entrega del título de Princesa de Viana y que, ahora, ha vuelto a mostrar.

El collar, conocido como el "amuleto de Grecia", responde al diseño del Ojo turco. Consiste en una fina cadena dorada de la que cuelga una piedra azul con forma redonda en el centro.

Este símbolo suele asociarse a la protección frente al mal de ojo y las energías negativas. Su uso encierra un significado simbólico ligado a la protección y la buena fortuna y es muy popular en culturas como en Turquía, Grecia, Medio Oriente y parte de Asia.

Más allá del amuleto, el azul es el color nacional de Grecia, presente en su bandera y en las famosas cúpulas de Santorini, porque representa la libertad, la lealtad y la pureza. Cabe recordar su relación con el país, ya que su abuela paterna, la reina Sofía, es la primogénita del rey Pablo I de Grecia y la reina Federica de Hannover.

A punto de completar su formación militar

Este periodo, que establece un itinerario de tres cursos académicos consecutivos en los principales centros de formación militar del país, termina el próximo mes de julio, momento en el que la princesa habrá completado su paso por la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio.

La heredera al trono obtendrá los empleos de alférez alumna en los tres ejércitos, un paso previo antes de iniciar su formación universitaria y que concluirá con la entrega de los reales despachos como oficial.