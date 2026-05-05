En total hay siete casos sospechosos de hantavirus en el crucero: dos han sido confirmados y tres personas han fallecido, uno de ellos por causas sin establecer aún

Las incógnitas del brote de hantavirus del crucero ‘MV Hondius’ en el que han muerto tres personas: “Es muy raro”

Compartir







La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero 'MV Hondius', retenido frente a las costas de Cabo Verde tras el brote y la muerte de tres personas, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions, que ultima junto a las autoridades la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios -uno leve y otro grave- que requieren atención médica urgente.

"Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", advierten en un comunicado. Así, esperan que en la próximas horas se realice el traslado médico de las dos personas enfermas - de nacionalidad británica y neerlandesa-, y una persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

PUEDE INTERESARTE Sanidad confirma que hay 14 españoles a bordo del crucero con un posible brote de hantavirus

El segundo caso confirmado de hantavirus en el crucero

Mientras continúa la incertidumbre ante la situación, el resto de pasajeros y tripulantes permanecerán a bordo hasta que se defina y autorice un puerto de desembarque, entre los que se barajan Las Palmas o Tenerife.

PUEDE INTERESARTE Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección por la que han fallecido tres personas que viajaban en un crucero a Canarias

"El ambiente a bordo del 'MV Hondius' se mantiene tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos", aseguran desde Oceanwide Expeditions, que afirma que trabajan "para brindar claridad y tranquilidad a los pasajeros, así como para agilizar su desembarque y control médico". No obstante, desde el interior del barco, algunos testimonios como el del influencer británico Jake Rosmerin sí trasladan desasosiego ante la evolución de la situación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue concretamente el 11 de abril cuando murió un pasajero a bordo del crucero, cuya causa de muerte no se pudo determinar durante el viaje, y cuyo cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para la repatriación. Días después, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la mujer había enfermado durante el viaje de regreso y había fallecido, y el 4 de mayo se confirmó en ella una variante de hantavirus; ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ese mismo 27 de abril otro pasajero, británico, enfermó de forma grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo en estado crítico pero estable, también con una variante de hantavirus confirmada.

El 2 de mayo murió un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, cuya causa de fallecimiento aún no se ha establecido. En total, se han detectado siete casos asociados al hantavirus en el crucero: dos han sido confirmados y cinco permanecen como casos sospechosos.

Paralelamente, el lunes el Ministerio de Sanidad confirmaba además que en el crucero viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación; cinco de los pasajeros con residencia en Cataluña. El Ministerio mantiene un seguimiento estrecho en coordinación con la OMS y con las autoridades de Países Bajos y Reino Unido.

El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Ushuaia (Argentina) el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, con escala en Sudáfrica, y tenía previsto terminar el viaje el 4 de mayo en Canarias.