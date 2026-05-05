Sémper ha confesado que en estos meses tuvo la tentación de retirarse de la política pero que decidió seguir adelante

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El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado este martes que no va a participar en "circos ni insultos" que predominan actualmente en la vida política y ha asegurado que regresa para rebelarse ante "las normas del juego" que imponen los extremistas para dividir.

"Su manera de hacer política a mí no me interpela", ha apuntado en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el primer evento público tras su regreso a la primera línea política después de haber estado retirado diez meses por un cáncer de páncreas.

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Sémper, que ha sido presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha estado acompañado de su esposa, la actriz Bárbara Goenaga, ha confesado que en estos meses tuvo la tentación de retirarse de la política pero que decidió que rendirse o abandonar "no era una opción" cuando "se tiene la oportunidad de contribuir al cambio tan necesario en España".

A su juicio, es necesario "aportar algo de tranquilidad en la política española, algo de sensatez", recuperar el prestigio y la dignidad de la política, y defender la figura del político "templado" que aporte "serenidad y sensatez".

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Hoy en día, ha agregado, mucha gente piensa que todos los políticos son iguales ya que se ha "deteriorado" el debate público.

Aunque el PP no es ajeno a la "dinámica de degradación y decadencia" y también tiene su "cuota de responsabilidad", ha puntualizado, no se le puede pedir el mismo grado de responsabilidad a quien gobierna que a quién no gobierna.

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La política, desde la barrera

El popular ha afirmado que en estos meses observando "desde la barrera" la política se ha dado cuenta de que hoy en día se normalizan cosas que "en otro tiempo hubieran sido extraordinarias" y hubieran "escandalizado".

Por ejemplo, "el ataque sistemático" a los jueces que investigan al Gobierno o a los medios de comunicación que "fiscalizan a quien manda".

También se ha "normalizado el insulto" y hace tres días el líder de Vox, Santiago Abascal, "le llamaba mierda" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un ministro del Gobierno de España (Óscar Puente) decía refiriéndose al líder de la oposición, "qué asco me da este tío", ha relatado.

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El político vasco, quien anunció que padecía cáncer el 14 de julio de 2025, se incorporó este lunes al comité de dirección del partido y en el próximo comité ya ejercerá sus labores como portavoz.

La vivienda, la verdadera 'prioridad nacional'

En su discurso, ha sido el político quien ha mencionado el término 'prioridad nacional' y ha dicho que "la verdadera prioridad nacional es construir vivienda como si no hubiera un mañana" porque para millones de españoles su mañana depende de encontrar un hogar.

Sobre la actualidad del polémico término, que aparece en los acuerdos firmados con Vox en Extremadura y Aragón, Sémper ha defendido la postura del PP, que a la hora de recibir ayudas públicas tengan ventaja quienes hayan cotizado y quienes lleven empadronados en la ciudad un tiempo.

"Para el Partido Popular no influye ni el color de la piel ni en lugar de nacimiento. Son baremos, son criterios que pretenden aportar algo de objetividad", ha afirmado el político vasco. Todo ello, ha añadido, aunque haya "otros" que quieren "que parezca que es otra cosa".

Los pactos con Vox

Preguntado por la prensa, Sémper también se ha referido a los pactos con Vox y ha dicho que aunque cree que es mejor que el PP gobierne en solitario, es "injusto" condenar al partido a que solo pueda hacerlo así.

Son necesarios por tanto los pactos con quien "piensa diferente", siempre que haya un límite, que no lleven a un lugar donde el partido no quiera estar.

Sémper ha explicado que ha leído los pactos de Extremadura y Aragón "en profundidad" y no ha visto "ningún elemento" que haga salirse al PP de su posición y de su marco.

"Nuestros adversarios y Vox es adversario del Partido Popular, como es natural pretende hacer unas lecturas, a mi juicio, erróneas o equivocadas o interesadas de esos pactos, pero los pactos dicen lo que dicen", ha reiterado.