Reclama 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, y penas de entre 8 y 14 años para sus seis hermanos

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MadridLa Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, así como la que reclama penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión para sus seis hermanos.

En el trámite de conclusiones del juicio, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo únicamente ha introducido dos modificaciones: la petición de archivo de la causa para el expresidente catalán, después de que el tribunal lo haya exonerado por demencia, y para el empresario Carles Vilarrubí, fallecido el pasado mes de diciembre.

Sobreseimiento del caso para Jordi Pujel Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña

A ese respecto, antes de que las partes hayan expuesto sus conclusiones, el presidente del tribunal, Ricardo de Prada, ha anunciado que dictará un auto para acordar el sobreseimiento del caso para Jordi Pujol Soley, después de que el pasado 26 de abril acordara eximirlo tras concluir que su deterioro cognitivo impide juzgarlo.

Antes del sobreseimiento, el Ministerio Fiscal reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

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A este respecto, el tribunal juzga a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

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Anticorrupción acusa a los siete hijos de Pujol, una expareja del primogénito y más de una decena de presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.