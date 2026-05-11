La última reunión del Comité Federal, máximo órgano de dirección del PSOE entre Congresos, fue el 5 de julio de 2025

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El Partido Socialista ha convocado su Comité Federal el sábado 27 de junio en Madrid, según ha anunciado la portavoz de la Ejecutiva socialista, Montse Mínguez.

La convocatoria, casi un año después de que se celebrara el último comité, la ha hecho pública en una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva, a la que no ha asistido el líder del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Comité Federal del PSOE del 27 de junio, casi un año después del último

La última reunión del Comité Federal, máximo órgano de dirección del PSOE entre Congresos, fue el 5 de julio de 2025. En aquella ocasión, el comité refrendó la Ejecutiva de Sánchez tras la salida de Santos Cerdán como secretario de Organización, después de que una grabación de la UCO le involucrara en una trama de presunto cobro de comisiones, un puesto en el que le sustituyó Rebeca Torró.

Aquella reunión estuvo marcada desde su inicio por la publicación de denuncias de acoso sexual contra el dirigente socialista, Paco Salazar, que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización, y acabó renunciando a sus cargos en la Ejecutiva y en Presidencia del Gobierno.

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Preparación del calendario de candidaturas de las elecciones autonómicas y municipales de 2027

Según ha indicado Montse Mínguez, el comité servirá, entre otros, para preparar el calendario de candidaturas para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

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La reunión del Comité Federal se llevará cabo una vez pasadas las elecciones autonómicas en Extremadura del pasado mes de diciembre, Aragón en febrero y las de Andalucía, que se llevan a cabo este domingo 17 de mayo, la que será la última cita con las urnas hasta la primavera del próximo año.

Durante el comité, los socialistas pondrán así en marcha el proceso de elecciones primarias en cada una de sus federaciones.