El hantavirus provoca una nueva bronca política

El caso de hantavirus en un crucero que, finalmente, fondeará en Canarias, ha provocado un nuevo enfrentamiento político en España

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| La OMS eleva a cinco los contagios y advierte que podrían aumentar

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El caso de hantavirus en un crucero que, finalmente, fondeará en Canarias -tras el rechazo de Cabo Verde y de Marruecos- ha provocado un nuevo enfrentamiento político en España. Lo que era una obligación legal ahora parece solo sanitaria. Algo de lo que, según la ministra de Sanidad, Mónica García, "deberíamos estar orgullosos de que la OMS confíe en España". No piensan lo mismo los dirigentes de Canarias y Madrid, que no ven con buenos ojos que un nuevo caso virico cerca de sus poblaciones, con el recuerdo del covid en mente.

El presidente canario busca en Madrid, en el ministerio de Sanidad, una información que asegura se le está negando. Tras la reunión, rebaja el tono. De señalar a la ministra de Sanidad, Mónica García por no haber hablado con ella, algo que esta ha negado diciendo que sí ha habido contactos estrechos, Clavijo dice ahora que cuando habla de falta de comunicación lo hace refiriendose a informes y documentos...no de llamadas..

Canarias se plantea por qué Tenerife es el puerto al que se dirige el barco. Exigen conocer los criterios técnicos en los que se basa esta decisión que no comparte, pero debe asumir. "No hay nada legal que obligue a traer el buque a Canarias y someter a los pasajeros a 3 dias de navegación".

El Gobierno Canario pide la implicación del presidente. "Espero que me llame porque la situación lo requiere y los canarios lo merecen". El PP pide directamente la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García y critica que el presidente no salga al menos a poner orden entre sus ministras. "Es el caos absoluto", dice Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

Las críticas de Vox van mucho más allá y dice que tenermos un Gobierno que "es capaz de provocar una epidemia para que no se hable de corrupción".

El choque del Gobierno con Canarias y Madrid, donde serás trasladados los pasajeros españoles, es evidente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha callado: "Siempre que pasan estas cosas Canarias y Madrid estamos entre la prioridades para tener problemas".

La gestión de esta crisis de Sanidad exterior es competencia única del Gobierno Central.