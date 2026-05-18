Albares denuncia la interceptación de la flotilla rumbo a Gaza con unos 45 españoles a bordo

José Manuel Albares denuncia la interceptación israelí de una flotilla rumbo a Gaza

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que unos 45 españoles viajan a bordo de la flotilla con destino a Gaza interceptada este lunes por Israel en aguas cercanas a Chipre y que entre uno y doce habrían sido retenidos por las autoridades israelíes.

Protesta formal ante Israel

Además, el ministro ha asegurado que esta mañana ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para trasladarle una “protesta formal y enérgica” por esta nueva operación.

Según Albares, la interceptación supone “una nueva violación del derecho internacional”. El titular de Exteriores ha dado cuenta de estos detalles durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, tras reunirse con él en el ministerio.

Más de 500 tripulantes

Albares ha explicado que la flotilla estaría integrada por 54 embarcaciones y alrededor de 500 tripulantes, de los cuales unos 45 serían españoles, aunque ha precisado que esta cifra todavía “no está totalmente verificada”.