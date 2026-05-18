Pedro Sánchez pide dar "un impulso definitivo" al Tratado de Pandemias para "reforzar la salud global"

Pedro Sánchez reclama en la Asamblea Mundial de la Salud un impulso al Tratado de Pandemias

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, acto en el que ha reclamado dar “un impulso definitivo” al Tratado de Pandemias con el objetivo de “reforzar la salud global”.

Sánchez pide reforzar la respuesta global ante pandemias

“El impulso para reforzar la salud global solo puede ser colectivo y debe apoyarse, al menos, en tres pilares fundamentales”, ha indicado este lunes en Ginebra, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

Según ha explicado, el primero de esos pilares pasa por “invertir en las capacidades globales de respuesta ante futuras crisis sanitarias”.

En este sentido, Sánchez ha celebrado “el acuerdo alcanzado en el año 2025” en relación con el Tratado de Pandemias, que ha definido como “un gran logro”. “Ahora, debemos darle un impulso definitivo, hagámoslo”.

Asimismo, ha defendido la necesidad de “reforzar las cadenas regionales de producción de medicamentos”, aumentar las capacidades de respuesta rápida y garantizar que “nunca más el acceso a vacunas dependa del poder económico o del lugar de nacimiento”, como ocurrió durante la pandemia de la Covid-19.

Reforma de la financiación sanitaria

“El segundo pilar es reformar la arquitectura financiera de la salud global”, ha continuado el presidente del Gobierno, que ha reclamado “más recursos”, nuevos mecanismos de financiación y una “fiscalidad global mucho más justa”.

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En este contexto, ha alertado de que actualmente 3.400 millones de personas viven en países que destinan más dinero al pago de intereses de deuda que a financiar la sanidad. “Es sencillamente inaceptable”.

Sánchez también ha apostado por “reforzar los mecanismos de alivio y canje de deuda” para evitar que millones de personas sigan pagando las consecuencias de un sistema que considera “profundamente desigual”.

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Por último, el jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de “democratizar la gobernanza de la salud global” para hacerla “más efectiva y más eficiente”.

En este sentido, ha subrayado que los países del sur global deben tener “el papel que les corresponde en la toma de decisiones internacionales”.