Ione Belarra ha acusado a Israel de llevar a cabo un secuestro en aguas internacionales al interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este lunes a Israel de llevar a cabo "un secuestro" en aguas internacionales al interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigían a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha definido el suceso como un nuevo delito del "estado genocida".

En una publicación de la red social 'X', Belarra ha enviado un mensaje de apoyo a los integrantes de la expedición y ha insistido en que desde el partido no van a parar "hasta detener este genocidio" y que Palestina sea "libre desde el río hasta el mar". Israel está atacando y secuestrando a los @gbsumudflotilla en pleno Mediterráneo, y con total impunidad. Europa sigue siendo cómplice de los genocidas. Esta tarde, movilicémonos todos para denunciar esta nueva agresión y la inacción de los gobiernos", ha asegurado.

Irene Montero acusa a la CE de ser "responsables de todo lo que los genocidas"

Por la misma vía, la eurodiputada Irene Montero ha acusado a la Comisión Europea y a los gobiernos de ser "responsables de todo lo que los genocidas" hagan a los activistas y ha pedido "romper el silencio" para protegerles. "Una vez más, Israel secuestra barcos con ayuda humanitaria para Gaza en medio del Mediterráneo sin que nadie haga nada. Los gobiernos y la Comisión Europea son responsables de todo lo que los genocidas les hacen. Comparte porque romper el silencio es la forma de proteger", ha afirmado.

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Entre los integrantes de estas embarcaciones se encuentra uno de los asesores de Montero, el español Pablo Quesada, al que Belarra ha mandado "fuerza". La dirigente de Comuns, Laura Campos, a bordo de la Flotilla, ha llamado en un vídeo a la movilización de la ciudadanía para denunciar el nuevo "secuestro en aguas internacionales" de las embarcaciones de los activistas.