El profesor vitoriano Salim Malla se ha mostrado crítico con la inacción del Gobierno central y vasco de cara a lograr su repatriación

22 naves de la Flotilla han sido destruidas y se encuentran "a la deriva"

Compartir







El profesor vitoriano Salim Malla, uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla que fue interceptada la pasada semana por Israel cuando se dirigía a Gaza, ha denunciado la violencia que padecieron: "Hicieron lo que quisieron con nosotros".

"El abordaje fue con armas de fuego. Veíamos los punteros láser en nuestras cabezas... nos tuvieron arrodillados con las manos en la cabeza... nos clasificaron y nos metieron hacinados en un recinto con contenedores", ha relatado.

Asimismo, se ha mostrado crítico con la inacción del Gobierno central y vasco de cara a lograr su repatriación -"no han hecho nada"- y ha incidido en que todavía quedan vascos en Creta.

"Solo el Gobierno turco nos puso un vuelo, nos sometieron a reconocimientos médicos y psicológicos y nos ayudaron a hacer una declaración con abogados para interponer una demanda en la Corte Penal Internacional por violación de Derechos Humanos", ha apuntado.

Procedente de Grecia, Malla ha relatado este lunes, a su llegada al aeropuerto de Loiu, la actuación del ejército israelí tras la cual un total de 22 naves de la Flotilla han sido destruidas y se encuentran "a la deriva".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El resto, 33 embarcaciones, se encontrarían en Creta a la espera de que pase una tormenta y de que el Ejecutivo griego les dé permiso para salir. "Seis barcos más pretenden unirse y otros 16 continuar desde Turquía", ha manifestado.

Tal y como ha relatado, la interceptación de un total de 22 embarcaciones -con 180 personas a bordo- se produjo a 60 millas de Creta con la "colaboración" del Gobierno griego y la "inacción" de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los activistas fueron trasladados a lo que ha definido como un "campo de concentración flotante", donde permanecieron casi dos días padeciendo "maltratos físicos y psicológicos".

"Nos apuntaron con armas de fuego, nos clasificaron con un número, nos aislaron, nos privaron del sueño, de agua y comida", ha descrito, para añadir que durante esas 48 horas no fueron informados de cuál sería su destino, por lo que se temían que les trasladaban a cárceles de Israel.

Agresiones "aleatorias"

Ha subrayado que las agresiones que padecieron eran "aleatorias" y, en su caso, estuvo aislado, hasta que se produjo el rescate por parte de la guardia costera griega.

Un total de 30 integrantes de la Global Sumud Flotilla habrían sido hospitalizados y seis ingresados por diversos traumas, dislocaciones y un joven con seis costillas rotas.

Salim Malla, que ha rechazado ser activista, ha reclamado la liberación de los dos portavoces de la Flotilla -uno de ellos de nacionalidad española- que permanecen encarcelados en Israel y que, a su juicio, "corren serio peligro"