El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, investiga al expresidente socialista

José Luis Rodríguez Zapatero niega que fuera el facilitador del rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio para responder por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otras.

Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia de covid-19. Es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

La imputación ha sido decidida por el juez José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumiera la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, que fue desestimada por la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que comparecer el próximo 2 d e junio por en la causa que investiga el juez de la Audiencia por supuestos delitos de cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, según fuentes jurídicas.

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El PP ataca a Pedro Sánchez por la imputación de Zapatero

El PP no ha tardado en reaccionar. El secretario general, Miguel Tellado, ha apuntado al Gobierno, exigiendole "explicaciones ya".

La causa, que investiga la Audiencia Nacional, analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la compañía aérea después de la pandemia de covid se usaron para lavar fondos.