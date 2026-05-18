Juanma Moreno ha apostado por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza

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El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo.

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha subrayado que lo que ayer sentenciaron las urnas les puede permitir un gobierno "monocolor", sin que Vox entre en el mismo.

Insiste en que tiene una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario

Ha insistido en que el resultado, se quedaron -ha recordado- a 21.000 votos de la mayoría absoluta, le da al PP "un margen de maniobra" y una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario.

Otra cosa, ha dicho, es que la dinámica parlamentaria les llevará a buscar acuerdos en vía parlamentaria, ha agregado en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

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El aviso a Vox

"El resultado es muy bueno y nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha señalado Juanma Moreno, para quien no tendría "ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón" por parte de Vox.

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"No sería razonable ni sensato ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que ha optado claramente por el PP", ha señalado Juanma Moreno, quien ha precisado que no ha habido aún ningún contacto con Vox y que "tiempo hay" hasta el 11 de junio, cuando se constituirá el nuevo Parlamento andaluz. "Tenemos margen de maniobra y tiempo, de manera serena, para ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos".

A la pregunta de si descarta una repetición electoral, ha manifestado que ese es el "último de los recursos", porque los ciudadanos no lo quieren, supone un coste económico relevante y no garantiza tampoco que "cambie el resultado".

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Respecto a si estaría dispuesto a aceptar el concepto de "prioridad nacional" si Vox lo plantea como una exigencia en las posibles negociaciones, Juanma Moreno ha señalado que la "prioridad" del PP-A es la "prioridad andaluza", que esta comunidad "funcione".