Entre las víctimas hay personas de diferentes edades, entre ellos niños, según fuentes de la Dirección de Seguridad de Asiut

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Un hombre ha matado al menos a ocho personas y herido a otro cinco, tras dispararles desde un vehículo "indiscriminadamente" contra el grupo, que se encontraba en una estación de autobuses, en la provincia de Asiut, situada al sur de El Cairo, según ha informado el Ministerio de Interior egipcio.

La Policía ha explicado que "un hombre en un vehículo particular había disparado indiscriminadamente contra ciudadanos en la estación de autobuses de Abnub, en Asiut, causando la muerte de ocho personas y heridas a otras cinco", según el comunicado de la Dirección de Seguridad de Asiut indicó a EFE que las víctimas eran de distintas edades, entre ellos menores y ancianos.

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Posteriormente, las fuerzas de seguridad acudieron de "inmediato al lugar" y lograron identificar al agresor, pero este huyó a un terreno agrícola dentro del distrito.

El atacante al parecer tiene problemas mentales, según la investigación policial

Al percibir la presencia de las fuerzas de seguridad, se produjo -"un intercambio de disparos que resultó con su muerte", añadió el ministerio.

Las investigaciones han revelado que el atacante "padecía problemas de salud mental desde hacía tiempo y estaba recibiendo tratamiento en un hospital psiquiátrico de El Cairo", según los datos facilitados a los medios por el Ministerio del Interior. También ha explicado que se han incoado los procedimientos legales y que la Fiscalía se ha hecho cargo de la investigación.