El peso de Zapatero en el gobierno de Sánchez es innegable

Imputación a Zapatero, en directo: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra"

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El peso de Zapatero en el gobierno de Sánchez es innegable, a pesar de su apoyo a Susana Díaz en las primarias. Un activo importante para la militancia pero, sobre todo, hombre clave para gestionar las negociaciones con los independentistas, defender los constantes cambios de opinión del presidente e intermediario con la Venezuela de Maduro.

La relación no empezó bien, el expresidente apoyó a Susana Díaz en las primarias socialistas, pero Zapatero siempre fue un referente para la militancia. Sánchez le recuperó en 2023 para la campaña electoral y se convierte en un activo muy valioso: "Vamos a ganar por sorpresa el próximo 23 julio", decía ZP entonces. No ganaron pero pudieron formar Gobierno para sorpresa de todos.

Comprometido hasta en los momentos más difíciles. Tomó la bandera de la amnistía. Dijo que estaba a favor cuando parecía imposible hacerla digerir en el socialismo. "No conozco otra manera de poder evitar prevenir, reencontrar y si hay que cambiar de opinión se cambia", dijo en una entrevista con Alsina en Onda Cero.

Se involucra en las negociaciones con Puigdemont en Suiza y toma el relevo de Santos Cerdán cuando entra en prisión. "He tenido una relación, especialmente con el señor Puigdemont, intensa, sincera y muy positiva. Le tengo un gran respeto", dijo en su comparecencia en el Senado.

Es una pieza fundamental también en la relación del Gobierno con la Venezuela de Maduro y ahora de Delcy. Pero la sombra del rescate de Plus Ultra le persigue. El PSOE, con el presidente del Gobierno a la cabeza, siempre ha salido en su defensa. "Mi gobierno, junto a los Gobiernos de ZP han sido los mas limpios de la democracia", dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados.

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María Jesús Mintero le considera "un referente y siempre ha sido símbolo de paz, diálogo".Hace solo dos semanas le vimos junto a Pedro Sánchez apoyando la candidatura de Maria Jesús Montero en Andalucía. Hoy, ha sido imputado.