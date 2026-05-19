Zapatero negó en repetidas ocasiones cualquier relación con supuestas comisiones vinculadas al rescate

Imputación a Zapatero, en directo: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra"

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Ante esa citación ha expresado su disposición "por supuesto" a colaborar con la justicia.

Zapatero también defendió su inocencia en la Comisión de Investigación

Ya en la pasada Comisión de Investigación el expresidente también defendió su inocencia. Durante aquella intervención, Zapatero negó en repetidas ocasiones cualquier relación con supuestas comisiones vinculadas al rescate de 53 millones de euros y defendió que nunca participó en gestiones ante organismos públicos relacionadas con la operación. El expresidente respondió con dureza a las acusaciones lanzadas por algunos senadores sobre sus trabajos de consultoría y las actividades empresariales de su entorno.

“No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra”, aseguró entonces, insistiendo en que todas las informaciones que le vinculan con una trama de influencias son “falsedades”. En uno de los momentos más tensos de la comparecencia, Zapatero llegó incluso a afirmar que terminará demostrando judicialmente su inocencia: “Sé lo que buscan, pero ganaré”, afirmó ante la comisión.