José Luis Calama es conocido por ser un juez muy riguroso que no emite sus autos hasta que lo tiene todo muy claro

Imputación a Zapatero, en directo: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra"

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José Luis Calama Teixeira es el juez que ha imputado al expresidente José Luis Zapatero. Entró en la carrera judicial hace tres décadas y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional. Es conocido por tener claro todos los puntos de la investigación antes de emitir sus autos y ganó notoriedad por llevar a cabo procesos judiciales tan delicados como el caso Pegasus.

Calama también es conocido por ser un magistrado riguroso, que nunca ha dado un paso en falso. Otro de los casos relevantes que han pasado por su juzgado fue el fraude masivo atribuido a Arbistar, una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas que dejó miles de afectados y pérdidas millonarias.

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El equipo de Informativos Telecinco ha hablado con agentes que han colaborado con él y han asegurado que ha llegado a tumbar investigaciones cuando faltaban indicios. Es decir, si ha dado este paso en la investigación de Zapatero es porque tiene los datos suficientes para llevarlo a cabo.

El juez cree que se usaron canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas"

Según el magistrado, esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

En un auto de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

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La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”, añade.

El proceso judicial se inició tras la denuncia de Manos Limpias

El magistrado, que con ello ha dado paso a los registros de la UDEF de la Policía Nacional sobre el despacho del expresidente del Gobierno y varias mercantiles, –entre ellas una empresa de sus hijas–, por la posible vinculación con la trama, avanza así en un proceso que se inició tras una denuncia de Manos Limpias que se basó, al mismo tiempo, en una entrevista de Víctor de Aldama con Iker Jiménez en Horizonte.

En aquella entrevista, y en el programa emitido en Cuatro, en Mediastet España, el denominado conseguidor del ‘caso Koldo’ contó cómo surgió el inicio del rescate de Plus Ultra y quién estuvo detrás de la orden del mismo, narrando al mismo tiempo “un episodio muy importante”, en referencia a la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al ministerio de Transportes. En sus declaraciones, señaló a Pedro Sánchez y afirmó también que el expresidente del Gobierno, ahora imputado en el caso Plus Ultra, usaba un móvil desechable para comunicarse con un empresario.