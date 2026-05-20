Denunciante del expresidente de la Diputación de Lugo dice que le ofreció trabajo por sexo

También ha manifestado que ha quedado en evidencia que los dirigentes del PSOE en el ámbito gallego “tenían conocimiento” del asunto

El juez cree que el presunto entramado que lideraría Rodríguez Zapatero intentó borrar el rastro del dinero

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La mujer que denunció por acoso sexual al expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, ha declarado este miércoles en el juzgado que, mientras ella opositaba, él le dijo que le garantizaba un puesto de trabajo a cambio de favores sexuales.

Es lo que ha contado a la salida Luis Pena, el letrado que la representa, que ha dicho que la denunciante se ha ratificado en el tribunal de instancia número tres de la capital lucense en su acusación formulada contra Tomé, quien conserva su escaño en la institución provincial.

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Acompañada por su madre y por su abogado

Laura Vila se presentó a las diez de la mañana en la sede judicial de la Plaza de Avilés para prestar declaración por primera vez en sede judicial sobre los motivos que la llevaron a presentar la denuncia.

Su abogado ha comentado a EFE que, además de ella, también fueron citados para prestar declaración este miércoles otros dos testigos, uno de ellos su propia madre, que fue la persona que inicialmente le comunicó el supuesto comportamiento inapropiado de Tomé a varios dirigentes del PSdeG. La otra era una amiga de la denunciante.

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Pena también ha dicho que la “relevancia” que ha adquirido este caso ha dejado abierta la posibilidad de que haya “más víctimas”, aunque de momento no existan más denuncias.

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Dirigentes del PSOE en el ámbito gallego “tenían conocimiento” del asunto

El canal interno de denuncias habilitado por la formación política no estaría funcionando como debería en este tipo de situaciones.

Como consecuencia de esta denuncia, José Tomé se dio de baja en el PSdeG y renunció a la Presidencia de la Diputación de Lugo, aunque mantiene su acta como diputado provincial no adscrito y sigue siendo el regidor monfortino.