Iñigo Yarza 20 MAY 2026 - 16:25h.

El juez instructor cree que los pagos a What The Fav iban destinados realmente a Rodríguez Zapatero

Pedro Sánchez defiende la presunción de inocencia de Zapatero y el PP exige elecciones anticipadas

Compartir







What The Fav, la agencia de publicidad y comunicación de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero es una de las piezas fundamentales de la investigación, según se deduce del auto de investigación del expresidente por su presunta participación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el posible cobro de comisiones o mordidas.

Informes sin valor

Según el informe de la UDEF con el que trabaja el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, las hijas del expresidente llegaron a cobrar casi un millón de euros por informes sin valor técnico, lo que habría llevado al instructor a creer que esas cantidades podrían haber sido un pago al propio expresidente del gobierno.

El juez en el auto hace varios gráficos en los que plasma los pagos de diferentes empresas, que habría terminado en las cuentas de la agencia de publicidad What The Fav. Se trataría da cantidades que se acercarían al millón de euros y que habrían sido abonados por sociedades como Análisis Relevante, con 203.280 euros, Inteligencia Prospectiva 551.760 euros, Gate Center 171.727 euros, Agropecuaria Lucena, 12.297 euros y Pickashop 18.150 euros.

PUEDE INTERESARTE El juez cree que el entorno de Rodríguez Zapatero logró ingresos de cerca de dos millones de euros a través de la trama investigada

En ese auto también se asegura que las hijas de Zapatero cobraron de su propia empresa en sus cuentas personales y que en esa cuenta como autorizado está Rodríguez Zapatero.