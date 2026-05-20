Lobby o tráfico de influencias: las razones por las que el juez apuesta por lo segundo en el caso Zapatero

Malena Guerra 20 MAY 2026 - 22:15h.

Uno de los delitos que el juez imputa a Zapatero es el de tráfico de Influencias

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Uno de los delitos que el juez imputa a Zapatero es el de tráfico de Influencias. Pero cuál es la frontera que separa el trabajo de un lobista de una práctica ilegal como es la de utilización del poder para conseguir objetivos. La diferencia entre algo que puede ser poco estético y algo directamente delictivo.

Vamos primero con lo legal, con hacer lobby, es decir: poner en contacto a personas privadas con la administración pública. Incluso cobrar por esa intermediación es legal, siempre que sea un proceso completamente transparente.

¿Cuándo entramos en el terreno del tráfico de influencias? Cuando el propio intermediario utiliza su posición de poder para alterar una decisión administrativa concreta. En la investigación habrá que identificar sobre quién se ejerce esa presión, para qué resolución concreta y con qué beneficio económico. Y el juez cree que hay indicios que apuntan justo a eso: que Zapatero usó su ascendencia política para provocar una decisión, el rescate de Plus Ultra, y que además cobró por ello.

Rodolfo Reyes, empresario venezolano, controla el 57% de Plus Ultra. Le dice al presidente Julio Martínez Sola posibles vías para obtener influencia, y señala que una crisis equivale a una oportunidad.

Marzo de 2020. Rodolfo Reyes contacta a Ramon Gordils, accionista de la aerolínea y alto cargo político en Venezuela

Rodolfo Reyes: "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra”.

Ramón Gordills: “Yo busco como llegarle a ZP”

Este mensaje es trasmitido al presidente del la aerolinea que contesta:

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Un mes después lo consiguen

Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra: "Acaba de hacerse el puente con ZP".

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Aunque sea pagando un poquitín"

En Mayo de 2020 el Ceo de Plus Ultra, Roberto Roselli, habla de hacer una estructura opaca financiera para los comisiones.

Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra: “¿Vas a estar en conversación con Zapatero?”

Roberto Roselli, Ceo de Plus Ultra: "No con él directo. Hablo con un lacayo (... ) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida"

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Este plan que el juez atribuye a Zapatero se produce tras una comida del expresidente con su lugarteneinte o lacayo Julio Martinez, a su vez socio y amigo de Zapatero. Cuando se crea el Fondo para rescates, los directivos presumen de su contactos. Como dice Rodolfo Reyes: "Si bro. Nuestro pana zapatero detrás".

En septiembre de 2020, Zapatero se reune con los ministros que pueden decidir sobre el rescate. Escrivá y Ábalos. Pero los directivos continúan nerviosos y piden que vuelva a hablar con alguien de la SEPI.

Roberto Roselli: “Que Zapatero hable con alguien en la SEPI".

Rodolfo Reyes: "Necesitamos ese empujón"

Dos meses después conseguen el rescate, maquillando sus deudas, y gracias a los informes favorables de la SEPI.

Los directivos conocen la noticia antes de que se haga pública.

Para entonces ya se había creado el entramado de ingenieria financiera para esconder el pago de comisiones ilegales, según el auto.