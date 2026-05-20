El juez José Luis Calama ha rechazado retirar el pasaporte a Zapatero y confirma que prefiere esperar a escuchar sus explicaciones

Ábalos y Koldo, la primera vía de los dueños de Plus Ultra para lograr el rescate: Jessica recibió dinero

Compartir







El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo pedía a Pedro Sánchez responsabilidades por el rescate aprobado y ejecutado por su Gobierno para la compañía aérea Plus Ultra. Tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por esta trama, los populares no tardaron en señalar al presidente del Gobierno y los de Vox en pedir que el PP moviese ficha para una moción de censura.

El próximo 2 de junio es la fecha que ha establecido el juez José Luis Calama para que el socialista imputado se siente y compadezca de los delitos que se le acusan. Por su parte, Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que retire el pasaporte a Zapatero tras su imputación, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

PUEDE INTERESARTE La empresa de las hijas de Zapatero habría llegado a cobrar casi un millón de euros por informes sin valor técnico, según la UDEF

Y las ve "justificadas" porque los hechos investigados "implican una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel", así como "un riesgo fundado de que las comunicaciones entre ellos puedan dirigirse a la concertación de versiones exculpatorias, la ocultación de pruebas o la destrucción de evidencias".

La decisión del juez Calama

El partido liderado por Santiago Abascal entiende necesarias esas medidas "durante la sustanciación de las diligencias de investigación actualmente en curso, por apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas". La reportera Adriana Pérez informa en directo desde la Audiencia Nacional cuál ha sido la decisión del juez.

PUEDE INTERESARTE Zapatero indultó al hermano del juez de la Audiencia Nacional que lo acusa de tres delitos

"Desde Informativos Telecinco hemos tenido acceso a fuentes cercanas al magistrado y nos aseguran que no está en sus planes aceptar las peticiones. Al juez Calama se le conoce por mantener un perfil muy discreto, comedido y siguiendo con ese perfil, nos dicen que prefiere esperar a escuchar las explicaciones que dé Zapatero el próximo 2 de junio antes de dar un nuevo paso".