Alex Saab, el testaferro de Maduro extraditado a EEUU, el hombre al que más puede temer Zapatero

David Cacho 20 MAY 2026 - 21:55h.

En los próximos días habrá que estar atento a lo que declare un hombre llamado Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro

Los miembros del Gobierno, más cautelosos tras conocer el auto de Zapatero y Feijóo abre las puertas a la moción de censura

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En el auto se relaciona al presidente Zapatero con intereses en China y Venezuela, por ejemplo como supuesto intermediario en la venta de petróleo venezolano a China. Pero casi todo lleva al país caribeño y especialmente al rescate de Plus Ultra: 53 millones de dinero público español.

La justicia de Suiza y Francia creen que pudo servir, entre otras cosas, para blanquear dinero robado de las arcas públicas venezolanas, robado por la propia cúpula chavista o por su entorno. Dinero procedente de la petrolera estatal, de la venta de oro o del robo del programa de subsidios de alimentación para los pobres. No solo es Suiza y Francia. También la justicia de Estados Unidos investiga ese saqueo y ha colaborado en los últimos 2 años con la justicia española. De ahí vienen algunos indicios que apuntan a Zapatero.

Alex Saab, el testaferro de Maduro, clave

En los próximos días habrá que estar atento a lo que declare un hombre llamado Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Ya nadie le protege. Está preso en Miami y se le relaciona con ese saqueo de fondos.

Podría haber conexiones porque lo que se investiga en EEUU es el blanqueo de capitales a altos cargos relacionados con el chavismo, informa Rosa Conde. No es la primera vez que se enfrenta a la justicia, pero Biden le indultó. Esta vez con Maduro caído y con Trump con su dura mano sobre Venezuela, parece que no va a ver compasión con él.

La conexión española con la corrupción congénita al chavismo estalla por este hombre: Alex Saab. Era testaferro de Maduro y hombre clave para enriquecerse a él y al resto de líderes. Y para financiar a la dictadura.

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Lo hacía especulando con el Programa de Alimentos y utilizando Petróleos de Venezuela y otras estructuras societarias que conectaban España, Venezuela, China y Dubái para blanquear dinero de comisiones.

Llegó deportado a Estados Unidos hace cuatro días para ser juzgado en Miami. Veremos qué cuenta. De momento, sabemos que él recibió, en una cuenta opaca en Suiza, 519.000 euros procedentes del rescate a Plus Ultra con dinero público. El modus operandi que describe el Departamento del Tesoro con Saab es casi idéntico al del auto de la Audiencia Nacional con Rodríguez Zapatero.

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Roberto Deniz, el periodista venezolano que destapó el caso Saab"El autor es demoledor"

Lo analiza, exiliado en Colombia, Roberto Deniz, el periodista venezolano que destapó el caso Saab. "El auto es demoledor y deja muy mal parado a Zapatero. Es que fue muy sospechoso el rescate de Plus Ultra. No tenía participación de mercado importante y, de repente, la compran unos accionistas venezolanos con vínculos al régimen venezolano y recibe un rescate de 53 millones de euros porque lo dice el pana Zapatero. Me parece difícil de creer que Zapatero no supiera lo que había detrás de esto".

ZP y sus lazos con Venezuela son evidentes. Y también sus amistades. Han sido once años de mediación para liberar presos políticos, como observador electoral. Pero también como conocedor de los entresijos del chavismo y como amigo íntimo de Delcy Rodríguez y de su hermano, el presidente de la Asamblea.