El juez, que acoge las principales conclusiones de la UDEF, sostiene que la empresa What The Fav, administrada por las hijas de Zapatero, carece de "actividad empresarial real" y es un "vehículo instrumental para la generación" de facturas, la "redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones"

"Se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos y canalizar fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno" -prosigue el magistrado- y actúa así como "centro de redistribución de flujos financieros".

El juez detecta una "coordinación operativa" entre esta empresa y Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez, que se evidencia en la "emisión reiterada de facturas genéricas bajo el concepto de 'servicios agencia', sin detalle alguno sobre la prestación real". "La ausencia de concreción y la reiteración de estos documentos revelan una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad efectivamente desarrollada, compatible con una función de cobertura formal", añade.

Los investigadores creen que esta empresa forma parte de "un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales", entre los que estaría Zapatero.

Esto hace deducir al juez que la sede de la empresa es "un espacio físico directamente vinculado a la actividad ilícita investigada" y que "resulta especialmente relevante acceder al contenido de las comunicaciones remitidas desde cuentas" de la empresa por ser "el canal de comunicación corporativo utilizado para articular la operativa económica y documental del entramado".