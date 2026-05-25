El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la UDEF apunta a la casa de Zapatero como el escenario de las “instrucciones” de “mayor sensibilidad”
La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes.
La UDEF encontró en la caja fuerte de Zapatero dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra.
La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra.
Así consta en el acta del registro que agentes de la UDEF practicaron el pasado martes en la oficina del expresidente del Gobierno en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz y que se prolongó unas cuatro horas
La Fiscalía avaló la investigación de Zapatero al ver “motivación suficiente”: no son “meras suposiciones o conjeturas”
La Fiscalía apoyó las propuestas de imputación y de registros efectuados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incluida la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al observar una “motivación suficiente”, “no tratándose de meras suposiciones o conjeturas”.
Para el fiscal, el relato policial refleja una presunta organización criminal con “una actividad delictiva pluriofensiva, que además de reputarse grave en términos jurídico-penales, genera un amplio y generalizado rechazo por su gran trascendencia económica y social”.
La Finance Boutique gestionada por Gertrudis y Cristóbal Cano, gestor de sociedades de Julio Martínez
En su auto, Calama vuelve a situar a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, como "pieza operativa esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia".
Los correos que ya han analizado los investigadores revelan que la secretaria y Cristóbal Cano, gestor de sociedades de Julio Martínez, hacían labores de coordinación y "cobertura formal" de documentación de la presunta red -"también denominada Finance Boutique".
La secretaria recibía "instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario" en un "'modus operandi' estable y reiterado, consistente en la elaboración concertada de facturas sin prestación real subyacente". Es decir, una "fabricación sistemática de documentación contable destinada a justificar movimientos financieros previamente decididos".
El correo "presidentezapatero" gestionado por su secretaria, nodo central de comunicación de la organización
El juez José Luis Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otro a nombre de "presidentezapatero", del que es usuaria principal su secretaria y que considera "el nodo central de comunicación interna de la organización".
El mismo día que acordó investigar a Zapatero como "vértice" de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, el juez solicitó en otro auto el contenido de varias cuentas de correo desde marzo de 2020 hasta ahora, entre las que también están otras asociadas a la empresa What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno.
El juez reclamó a la SEPI los correos de 2020 y 2021, periodo en el que se concedió la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra, y documentación de varias empresas "vinculadas a la red", entre ellas Gate Center,
A petición de la UDEF, el juez también requirió a la SEPI los correos de 2020 y 2021, periodo en el que se concedió la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra, y documentación de varias empresas "vinculadas a la red", entre ellas Gate Center, a quien reclama "toda la información" relativa a Zapatero, que presidió su consejo asesor.
Solicitó asimismo información de una empresa radicada en Dubai y creada presuntamente por "instrucciones de Zapatero, otra en las Islas Vírgenes Británicas presidida por Julio Martínez, presunto "lugarteniente" de la trama, y otras relacionadas con el caso, como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.
La resolución del juez, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, ahonda en los indicios que lo llevan a situar a Zapatero como "el núcleo decisor y estratégico de la red", cuyo "liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".
La empresa de las hijas de Zapatero, un vehículo para facturar
El juez, que acoge las principales conclusiones de la UDEF, sostiene que la empresa What The Fav, administrada por las hijas de Zapatero, carece de "actividad empresarial real" y es un "vehículo instrumental para la generación" de facturas, la "redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones"
"Se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos y canalizar fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno" -prosigue el magistrado- y actúa así como "centro de redistribución de flujos financieros".
El juez detecta una "coordinación operativa" entre esta empresa y Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez, que se evidencia en la "emisión reiterada de facturas genéricas bajo el concepto de 'servicios agencia', sin detalle alguno sobre la prestación real". "La ausencia de concreción y la reiteración de estos documentos revelan una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad efectivamente desarrollada, compatible con una función de cobertura formal", añade.
Los investigadores creen que esta empresa forma parte de "un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales", entre los que estaría Zapatero.
Esto hace deducir al juez que la sede de la empresa es "un espacio físico directamente vinculado a la actividad ilícita investigada" y que "resulta especialmente relevante acceder al contenido de las comunicaciones remitidas desde cuentas" de la empresa por ser "el canal de comunicación corporativo utilizado para articular la operativa económica y documental del entramado".
En la caja fuerte oculta encontraron una carpeta de color rojo de Análisis Relevante
Entre la documentación intervenida en la habitación número uno consta una carpeta de color rojo de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero que fue detenido en diciembre por el 'caso Plus Ultra', así como otras de Thinking Heads, Chinailnk Asia, ICD Instituto Diplomacia Cultural o sobre "facturas conferencias". Los agentes de la UDEF también se incautaron de siete agendas entre los años 2019 y 2025 del exjefe del Ejecutivo socialista con el título genérico de "Presidente Zapatero".
En la caja fuerte oculta los agentes encontraron 103 piezas, entre las que se encontraban 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos, 8 relojes y otras 20 objetos de lujo
En total fueron intervenidas en una caja fuerte oculta103 piezas, entre las que se encontraban 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos, 8 relojes y otras 20 objetos de lujo. En el repaso del material incautado, la Policía repasa: "Un collar de color plateado con piedras de color azul; un collar de color plateado con cinco piedras de color granate; collar de color plateado con dos piedras de color verde; pulsera de color plateado con dos piedas de color rojo; pulsera color plateado con tres piedras verdes; pulsera color plateado con siete piedras azules; dos pendientes y sortija color plateado con piedras verdes; conjunto de pendientes y sortija plateado con piedras azules; conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras rojas; conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados; reloj color dorado marca Krono dc6067 con la inscripción "tus compañeros", reloj Dogma correa de piel marrón y reloj correa de piel marrón Lorenth Theatre con inscripción 251749000". En otra bolsa con la inscripción "presidencia del Gobierno", los agentes hallaron otro botín: pendientes, brazaletes, sortijas, collares, y relojes, de las marcas Pierre Balmain, Certina, Lorenz Theatre o Dogma, además de anillos, broches o medallas.
La UDEF también se llevó una bolsa con una inscripción de la Presidencia de Gobierno que en su interior contenía tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete, una sortija plateada con una bola blanca y dos relojes de las marcas Redondo Omega, además de un colgante con el número 13.
Este neceser también incluía un brazalete dorado con piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón plateado y una bola blanca y pendiente con forma ovalada.
Gertrudis, secretaria de Zapatero, dijo que las joyas eran de una "herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes"
Según los agentes de la UDEF, cuando se abrió la caja fuerte, la secretaria del político socialista afirmó que el contenido de dicha caja fuerte es de "la vivienda de don José Luis y Doña Sonsoles" y que dichas joyas se corresponden con una "herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes".
Sánchez reitera que seguirá, mientras Felipe González y algunos socios aumentan la presión
Pedro Sánchez ha respondido este lunes a los periodistas que está tranquilo, a la espera de que se conozca el sumario del caso que ha llevado a la Audiencia Nacional a citar como investigado a Zapatero. Y ha aprovechado su intervención durante la presentación del Plan Social para el Clima pare reivindicar la gestión del actual Gobierno, sobre todo en materia económica. "Por tanto, a continuar", ha añadido.
La UDEF cree que Zapatero reservaba su domicilio para "planificar las instrucciones" de "mayor sensibilidad" a la trama
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala en un oficio que el domicilio del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se perfilaba "como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". El juez rehusó entrar en la casa del expresidente, pese a todo.
El juez pide volcar un correo de Zapatero gestionado por su secretaria y el de sus hijas
El juez José Luis Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otro a nombre de "presidentezapatero" del que es usuaria principal su secretaria y que considera "el nodo central de comunicación interna de la organización".
El mismo día que acordó investigar a Zapatero como "vértice" de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, el juez también solicitó el contenido de una serie de cuentas de correo, entre las que también están otras de empleados de la empresa What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno.
Una empresa sin "actividad empresarial ordinaria" que "se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos y canalizar fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno" y que actúa así como "centro de redistribución de flujos financieros", según expone el juez en su auto, al que ha tenido acceso EFE. El juez destaca asimismo la "incuestionable centralidad" de la cuenta a nombre del expresidente, gestionada por su secretaria: "desde ella se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red".
La UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z"
La UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z", entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.
La UDEF intervino dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar
La UDEF intervino dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno personal y otro de trabajo. Los investigadores explican que llamaron al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional para abrir la caja fuerte, si bien finalmente no hizo falta, porque "el abogado presente" ofreció la posibilidad "de realizar una llamada telefónica con la finalidad de conseguir una llave que permita su apertura". "Finalmente acude al domicilio una persona con la llave con lo que se accede a la caja fuerte, no siendo necesaria la intervención del GOIT", indican.
Numerosas joyas, discos duros y documentos de empresas en la caja fuerte de Zapatero
La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra.
Así consta en el acta del registro que agentes de la UDEF practicaron el pasado martes en la oficina del expresidente del Gobierno en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz y que se prolongó unas cuatro horas.
Al hallar una caja fuerte, los policías solicitaron abrirla al abogado de Zapatero y a su secretaria Gertrudis Alcázar y estos esgrimieron que no tenían la llave.
Cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos como puedan ser caletas, zulos o dobles fondos, se disponían a forzarla, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes