La exmilitante socialista, investigada en la Audiencia Nacional, atribuye esta entrada de la UCO en la sede del PSOE a los medios de comunicación "de siempre"

Todo sobre la entrada de la UCO en la sede del PSOE para requerir información sobre actuaciones del partido

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La exmilitante del PSOE investigada judicialmente Leire Díez ha enmarcado la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE por un requerimiento de documentación en el "ataque continuo y constante, de prospección y basado en noticias falsas".

"Es más de lo mismo, lo que llevo viviendo un año", ha afirmado en una entrevista de 'Rac1' este miércoles recogida por Europa Press. Al preguntársele a quién atribuye este ataque, ha respondido que a los medios de comunicación "de siempre".

"Yo ya he aportado todos mis ingresos"

En este sentido, ha asegurado que "como la 'Kitchen' no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo", en referencia a al caso que investiga la presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

Díez ha dicho que no sabe absolutamente nada sobre la entrada de la UCO este miércoles en la sede de la calle Ferraz y ha sostenido: "Yo hace mucho que no entiendo nada. O sí que lo entiendo... lo que no sé si me tranquiliza o me intranquiliza más".

Preguntada directamente por si recibió pagos del PSOE relacionados con servicios para conseguir información sobre jueces, lo ha negado.

También ha negado haber hablado con el empresario Javier Pérez Dolset, a cuyo domicilio también ha entrado la UCO, y ha afirmado que no ha hablado "con nadie porque la causa está secreta".

"Me deja perpleja porque yo ya he aportado todos mis ingresos, toda la documentación. No tiene mucho sentido, la verdad", ha zanjado.