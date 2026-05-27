Óscar Puente critica que hayan mandado a la UCO para un "simple requerimiento de información" ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una investigación por financiación ilegal: la última hora, en directo

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El ministro de Transporte, Óscar Puente, tan ágil en X como es habitual, ha criticado el registro de la UCO a la sede del PSOE, en Ferraz, que se está ejecutando este miércoles. Puente asegura en su mensaje que no se trata de un registro, sino de "un simple requerimiento de información". Además de definir de "alucinante" que hayan enviado a los agentes para este trámite. Hasta dos mensajes ha escrito sobre el tema, en el segundo acusa a los populares de dinamitar la sesión del Congreso, en curso y les avisa que "no nos van a doblegar".

Puente se ha referido a la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encuentra registrando en este momento la sede socialista en Madrid, en el marco de una investigación por supuesta financiación ilegal. Las acciones se llevan en marcha en pleno terremoto político por el caso Plus Ultra y las investigaciones paralelas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no guardan relación con esa investigación, sino que es parte de una pieza secreta en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en efectivo en el PSOE entre los años de 2017 a 2024 por la liquidación de gastos de sus dirigentes y trabajadores, según han apuntado fuentes jurídicas.