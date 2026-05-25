El entramado societario por el que se investiga a Rodríguez Zapatero, según la UDEF

El expresidente del Gobierno y su entorno "serían los principales beneficiarios" de la trama de la estructura formalmente montada por Julio Martínez

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Julio Martínez Martínez, amigo personal y presunto colaborador de José Luis Rodríguez Zapatero, habría encabezado formalmente una estructura societaria de la que el expresidente del Gobierno y su entorno "serían los principales beneficiarios", según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

De acuerdo con un oficio de la UDEF fechado el 14 de mayo, al que ha tenido acceso EFE, esta estructura ampararía la canalización de fondos a través de la firma de contratos, principalmente de asesoramiento o consultoría, que encubrirían la verdadera finalidad de los pagos: "las influencias ejercidas por la red organizada".

En el centro se encontraría Análisis Relevante, que habría suscrito contratos y percibido fondos por un total de 941.798 euros. De esa cantidad, 301.290 euros habrían sido abonados por la aerolínea Plus Ultra, cuya relación con el expresidente del Gobierno es clave en las pesquisas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga un presunto tráfico de influencias para que Plus Ultra recibiese la ayuda préstamo estatal de 53 millones de euros en 2021, pero también para asegurar la autorización de vuelos de la aerolínea en Venezuela.

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A tenor de los investigadores de la UDEF, los directivos de Plus Ultra "son conscientes de la red de contactos e influencias que ostenta José Luis Rodríguez Zapatero".

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Se remiten, entre otras, a una conversación, del 5 de diciembre de 2020, en la que el exconsejero de la aerolínea Rodolfo Reyes asegura al presidente de la compañía Julio Martínez Sola que "Zapatero aquí manda", haciendo una expresa referencia a su influencia en Venezuela.

Los pagos de Plus Ultra

En relación con los pagos de Plus Ultra a Análisis Relevante, la Policía Nacional advierte de que los primeros movimientos se justificarían con un contrato de prestación de servicios de asesoramiento con fecha 30 de julio de 2020.

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Su firma coincidiría con una reunión entre Martínez Sola y el amigo y presunto colaborador de Rodríguez Zapatero que tuvo lugar "pocos días después" de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la orden ministerial en la que se detallaba el funcionamiento del FASEE.

Estas son las siglas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que nació para respaldar a compañías que se habían visto impactadas por la COVID, concediendo ayudas a distintas empresas turísticas, entre ellas Plus Ultra. No obstante, el primer pago de Plus Ultra a Análisis Relevante "no se produce hasta meses más tarde".

Con todo, antes del primer pago, "constan multitud de referencias a los contactos de los responsables de Plus Ultra con Julio Martínez Martínez y de las gestiones realizadas por la red organizada para la obtención de la ayuda pública", añade la UDEF.

A tenor de su relato, el 5 de noviembre de 2020, Plus Ultra efectúa el primer pago a Análisis Relevante, por valor de 6.050 euros, mientras que el segundo llegaría el 19 de enero de 2021.

Dos meses después, el 18 de marzo, se hizo efectiva la puesta a disposición del primer tramo de la ayuda pública a Plus Ultra, correspondiente al préstamo ordinario por importe de 19 millones.

Semanas más tarde se producen los siguientes pagos de la compañía a Análisis Relevante, que ascendieron a 42.350 euros entre el 8 de abril y el 2 de junio de 2021.

Desde entonces, no se producen nuevos pagos hasta el 20 de abril de 2023, extendiéndose hasta el 11 de diciembre de 2025, hasta completar los 301.290 euros identificados.

La UDEF añade que, tras la recepción de la ayuda pública, también hay constancia del inicio de una serie de pagos directos de Plus Ultra a sociedades controladas por Julio Martínez Martínez, como los realizados a Iot Domotic o Voli Analítica en 2021, o indirectos a Iot Domotic a través de Caletón Consultores a finales de ese año.

Igualmente existen evidencias de la firma de un contrato de servicios de asesoramiento el día 1 de abril de 2021 entre Análisis Relevante y Corpoestructura, rubricado por Rodolfo Reyes, que en aquellos momentos era administración solidario de la mercantil. Era por un periodo de 40 meses y unos honorarios mensuales de 10.000 euros más IVA (por un total de 484.000 euros).

Inteligencia Prospectiva, bajo sospecha

Análisis Relevante, sociedad bajo control formal de Julio Martínez Martínez, también se nutre de Softgestor (145.200 euros), del grupo Aldesa (127.050) y de Inteligencia Prospectiva (368.258 euros entre mayo de 2020 y octubre de 2024).

Los investigadores ve a Inteligencia Prospectiva como una sociedad "carente de actividad real, cuyo objeto es introducir fondos en España, con origen en territorios extranjeros, simulados como ampliaciones de capital".

Estos fondos serían empleados para realizar pagos en España, siendo los contratos de asesoría una forma de documentar los pagos, aunque no preste ningún servicio.

Análisis Relevante, un eslabón clave

La UDEF concluye que Análisis Relevante, del supuesto colaborador de Rodríguez Zapatero, habría remitido al expresidente 490.780 euros entre julio de 2020 y junio de 2025, y 239.755 euros entre junio de 2020 y diciembre de 2025 a WHATHEFAV, cuyas administradoras son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

El oficio también analiza información de inteligencia financiera, en concreto, una cuenta de la que es titular Rodríguez Zapatero y que habría recibido transferencias por la actividad actual del que fuera líder del Ejecutivo, centrada en la participación en conferencias internacionales.

Se destaca a Thinking Heads Group, cuyo administrador único es Daniel Romero-Abreu, a la vez presidente y fundador del Gate Center, una organización sin ánimo de lucro en la que Rodríguez Zapatero consta como presidente del Consejo Asesor.

El grupo Thinking Heads habría abonado al exlíder socialista un total de 681.318 euros, mientras que Gate Center, 352.980 euros.

En este punto, los agentes recuerdan que Inteligencia Prospectiva, pagadora de Análisis Relevante, abonó 561.440 euros a WHATHEFAV y 266.200 a Gate Center. También indican que Gate Center habría remitido 171.727 euros a WHATHEFAV, mientras que el grupo Thinking Heads le habría enviado 12.297 euros.