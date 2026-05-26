La defensa del expresidente recibió el sumario íntegro este lunes y ha pedido más tiempo para estudiarlo

El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo| el juez pospone la declaración del expresidente al 17 y 18 de junio

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra. El instructor de la causa ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno que argumentó la extensión del sumario.

Fuentes de la Audiencia Nacional informan de que el magistrado ha atendido a la petición de la defensa del líder socialista, que accedió al sumario este lunes.

El juez José Luis Calama acordó llamar a declarar a Zapatero al que atribuye la jefatura de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

El juez de la Audiencia Nacional ha explicado en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

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Un "esquema delictivo" para obtener "beneficios económicos"

Según el magistrado, la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La supuesta trama, para Calama, "se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo", así como empresas en el extranjero.

En el auto se lee que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por la empresa Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

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También señaló que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav --la empresa de sus hijas-- un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifró los fondos recibidos por el "entorno" del expresidente en 1.948.857 euros.

El juez ordenó bloquear 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente, el importe que, según los investigadores, habría recibido de Análisis Relevante.