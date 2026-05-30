El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este sábado a los militares su "compromiso" y su servicio a la ciudadanía y la paz y ha afirmado que representan "lo mejor del servicio público", en el marco del Día de las Fuerzas Armadas.

"Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz", ha afirmado el presidente en una publicación en su cuenta de X, acompañada de un vídeo.

"Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad", ha ensalzado Sánchez, que ha agradecido en mayúsculas su "compromiso".