Ayuso ha criticado la actitud de Pedro Sánchez hacia la Iglesia católica y le acusa de intentar capitalizar políticamente el viaje papal

La visita del papa dispara la demanda turística: podría generar un impacto económico de hasta 125 millones de euros

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez en la víspera de su encuentro con el papa León XIV en el Vaticano. En una entrevista concedida al diario italiano 'Corriere della Sera', la dirigente madrileña acusa al presidente del Gobierno de actuar con miedo a las urnas y llega a definir al Ejecutivo como una "mafia de Estado", endureciendo así el enfrentamiento político que mantiene con La Moncloa.

Las declaraciones coinciden con el debate generado por la futura visita del Pontífice a España. En otra entrevista publicada este sábado en 'La Razón', Ayuso critica la actitud del jefe del Ejecutivo hacia la Iglesia católica y le acusa de intentar capitalizar políticamente el viaje papal. La presidenta madrileña sostiene que el Gobierno ha mantenido durante años una posición distante hacia los católicos y considera contradictorio que ahora quiera vincularse a la visita de León XIV.

Ayuso cuestiona la relación de Sánchez con la Iglesia

Durante sus declaraciones, la líder autonómica aseguró que el Ejecutivo ha demostrado ser "profundamente anticatólico" y recordó que, a su juicio, el presidente ha evitado participar en ceremonias religiosas vinculadas a grandes tragedias nacionales. En esa línea, reprochó que no se hayan impulsado funerales de Estado con carácter religioso para despedir a víctimas de acontecimientos como la pandemia o la dana.