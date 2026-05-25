Isabel Díaz Ayuso ha recalcado que su gobierno ha trabajado por los enfermos de ELA desde el primer día

La ayuda de 10.000 euros al mes para pacientes de ELA: cómo funciona y quién podrá pedirla

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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha atribuido a la Ley de Dependencia del Ejecutivo central las "minoraciones" en ayudas a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y ha defendido que "no ha establecido copago" a los enfermos.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud a Europa Press después de que 'El País' haya publicado que la Comunidad de Madrid "ha introducido" un copago a los enfermos más graves clasificados en el Grado III+ para "rebajar la subvención de casi 10.000 euros aprobada en la ley".

"Es falso y una burda manipulación", resalta Ayuso

Desde el Ejecutivo autonómico han apuntado que las nuevas ayudas que ha aprobado el Gobierno de la nación se regulan por la normativa, que "obliga a establecer ajustes y minoraciones de éstas y de cualquier otra ayuda de dependencia en función de la capacidad económica, del coste del servicio de apoyo que contrate la persona y del cobro de otras prestaciones análogas como las de gran invalidez".

"Es falso y una burda manipulación que la Comunidad de Madrid haya establecido un copago a los enfermos de ELA. El Gobierno, sin contar con las entidades ni con las comunidades autónomas, vinculó estas ayudas a que las personas contrataran servicios reglados de ayuda a domicilio o asistencia personal, sin reconocer su realidad y la de sus cuidadores", han defendido.

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Ayuso afirma que su gobierno "ha trabajado con los enfermos de ELA desde el primer día"

En este sentido, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado que su gobierno "ha trabajado por los enfermos de ELA desde el primer día" y que ha puesto en marcha "tratamientos, programas e instalaciones de gran calidad, incomparables". "No se debería hacer esto con unos enfermos que sufren especialmente", ha añadido a través de sus redes sociales.

Desde la Consejería que lidera Ana Dávila han subrayado que el Gobierno autonómico "ha estado y está volcada con los pacientes de ELA" y que ya ha reconocido a los primeros 100 Grado III+. Esta semana comenzará a abonar las primeras ayudas reconocidas en abril y mayo, siendo de "las primeras comunidades en hacerlo".

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"El Gobierno de Pedro Sánchez le debe a Madrid más de 3.000 millones en dependencia. Actualmente, el Gobierno solo está financiando el 27,9% del coste total de la dependencia de la Comunidad de Madrid, cuando por ley debería alcanzar el 50%", han censurado.