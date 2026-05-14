Agencia EFE Redacción Madrid 14 MAY 2026 - 13:22h.

La presidenta madrileña defiende su viaje a México porque "el 98 por ciento de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid"

Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a Sheinbaum

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México", y ha apostillado: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

"Habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira"

En una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha contestado a las críticas de la oposición a su gira mexicana, que interrumpió anticipadamente denunciando un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha dicho la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un 'tzompantli' o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

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Ha considerado que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo" para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad".

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Díaz Ayuso ha defendido que fue a México a "trabajar", al igual que hacen otros dirigentes territoriales en sus viajes institucionales, con el valor añadido, en este caso, de que "el 98 por ciento de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid".

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"Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", ha apostillado.