Los reyes y los príncipes de Mónaco celebran el 150 aniversario de relaciones diplomáticas

La última vez que Alberto de Mónaco estuvo en España fue hace dos años para inaugurar en Puente Viesgo, en Cantabria

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Los reyes y los príncipes de Mónaco han recorrido las dos exposiciones que alberga el Real Jardín Botánico para conmemorar el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre los dos Estados.

Una primera exposición, 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida', que expone el pabellón de Villanueva, es una selección de documentos, archivos e imágenes que recorren las principales etapas de las relaciones bilaterales.

Mientras, la segunda, 'Octavo foro de los artistas de Mónaco', reúne a casi 60 artistas monegascos que exponen por primera vez fuera del Principado, como ha destacado la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau.

La embajadora, ha recordado que la primera misión diplomática de Mónaco en España se estableció en 1876

Y fue el bisabuelo del actual rey, Alfonso XIII, quien autorizó la creación de una legación del Principado de Mónaco en Madrid. Tras escuchar las palabras de la embajadora, los reyes Felipe y Letizia, junto a Alberto II y Charlène, que visita España por primera vez desde que es princesa de Mónaco, han recorrido las dos exposiciones, que estarán abiertas hasta el 13 de julio, y lo han hecho acompañados por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otras autoridades.

La visita del príncipe de Mónaco a nuestro país ha comenzado este mediodía en el palacio de la Zarzuela, donde ha sido recibido por el rey, y ambos han mantenido una reunión y un almuerzo de trabajo.

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Después, Alberto II ha tenido un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa, en el que han repasado las relaciones entre ambas naciones, que se asientan "sobre una historia compartida, valores europeos y el compromiso firme con la cooperación multilateral en ámbitos como la protección de los océanos o la lucha contra el cambio climático".

La última vez que Alberto de Mónaco estuvo en España fue hace dos años para inaugurar en Puente Viesgo, en Cantabria una placa conmemorativa a nombre del príncipe Alberto I y la exposición temporal 'Alberto I de Mónaco, príncipe de la prehistoria', acto que finalizó con la firma de un convenio entre el Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco y el Gobierno cántabro.