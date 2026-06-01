La directora ha declarado que le sorprendió el "rumor" de que el hermano de Pedro Sánchez podría ocupar la plaza

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La directora del Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez' de Badajoz, Yolanda Sánchez Baltasar, ha afirmado este lunes que la labor como coordinador de actividades que David Sánchez realizó en estos centros les "vino muy bien", al tiempo que ha asegurado desconocer quién fue el encargado de seleccionar a Sánchez para el puesto.

Durante su declaración como testigo en el juicio por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz en 2017, Sánchez Baltasar ha comentado que le sorprendió el "rumor" de que el hermano de Pedro Sánchez podría ocupar la plaza, un rumor que conoció a través del director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en 2017, Evaristo Valentí, aunque ha negado que preguntase por la fuente de dicha información.

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Sánchez Baltasar también ha señalado que no conocía la trayectoria de David Sánchez y ha reconocido que seguramente, en aquella época, realizase alguna búsqueda en internet para conocer su currículo. Sin embargo, ha explicado que este se debe a que la carrera del hermano de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desarrollado principalmente fuera de España. Aquí, los músicos más o menos nos controlamos, pero cuando alguien ha estudiado fuera, pues se pierde", ha explicado.

La plaza llevaba un tiempo sin ocuparse

Sánchez Baltasar se ha ratificado en la declaración que realizó ante la jueza de instrucción del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Badajoz en la que aseguró que David Sánchez tenía "un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado" para la plaza, así como que no tuvo "ninguna sospecha" de manipulación en la adjudicación del puesto.

"Yo sé que existió un proceso selectivo y confío en que se hizo como se debía, evidentemente, pero desconozco ya el resto", ha subrayado la directora del conservatorio, si bien ha dejado claro que no participó ni intervino "en ni una sola de las fases" del proceso.

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Sánchez Baltasar también ha explicado que la plaza adjudicada llevaba un tiempo sin ocuparse -- tras la jubilación de Emilio González Barroso en 2010--, y que hasta 2017 las tareas se repartían dentro del equipo de cada conservatorio. "Ya llevábamos muchos años así. Entonces, era algo que teníamos asumido y por eso tampoco consideré la posibilidad de volver a tener un coordinador de actividades", ha trasladado.

Coordinador de actividades de los conservatorios

Igualmente, ha señalado que la labor de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios era ayudar a la organización de iniciativas en ambos centros y, en algunas ocasiones, conjuntas.

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Ha manifestado que nunca percibió a David Sánchez como su superior, a pesar de que en un organigrama de 2017 sí aparecía como tal y que el volumen de actividad en ambos centros de Badajoz era "tremendo" la ayuda les vino "muy bien".

La directora del 'Juan Vázquez' ha comentado que el número de reuniones que tenía con Sánchez dependía del volumen de actividades, pero que, teniendo en cuenta esa circunstancia sí se realizaban con asiduidad, aunque no siempre eran presenciales; en algunas ocasiones, utilizaban el teléfono o el correo electrónico.

Ha indicado que recuerda haber perdido el contacto con el hermano de Pedro Sánchez antes del comienzo del confinamiento, coincidiendo con un permiso de paternidad y una excedencia, y que no recuerda ninguna reunión o llamada con Sánchez en la que se le anunciase el cambio de puesto --a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, en 2022--.

Durante el interrogatorio, Sánchez Baltasar ha sido también cuestionada sobre su relación profesional con el funcionario de la Diputación de Badajoz Ángel Seco, con el que trabajaba habitualmente David Sánchez, según las propias palabras del hermano del Presidente del Gobierno durante la fase de instrucción. Sánchez Baltasar ha afirmado que su relación con Seco se redujo a unos correos electrónicos durante la organización de un viaje de alumnos al Teatro Real de Madrid, pero ha asegurado desconocer cuál era su puesto. Igualmente, ha señalado que mantenía ninguna relación con el exasesor de Moncloa, y acusado en el juicio, Luis María Carrero Pérez.